ASELSAN, küresel marka vizyonunu güçlendirmek amacıyla yeni logo ve mottosunu tanıttı. Yenilenen kurumsal kimliğin, şirketin uluslararası alandaki iddiasını ve teknolojik hedeflerini yansıttığı belirtildi.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından ASELSAN, kurumsal kimliğinde önemli bir değişikliğe giderek yeni logo ve mottosunu kamuoyuyla paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logonun, küresel ölçekte büyüyen vizyonu ve liderlik hedeflerini simgelediği belirtildi.

ASELSANın logosu ve mottosu değişti! Küresel marka imajı güçlenecek

Yeni logoda yer alan görsel unsurların her biri, şirketin geçmişten gelen birikimi ile geleceğe yönelik hedeflerini bir araya getiriyor. Logonun alt kısmındaki yay formu dünyayı temsil ederken, yukarı doğru yükselen ok figürü ASELSAN’ın küresel liderlik yolculuğunu simgeliyor. “A” harfi formundaki ok ise şirketin ilk amblemine gönderme yaparak, bu yükselişin köklü bir geçmişe dayandığını vurguluyor. Aynı zamanda bu tasarım, şirketin yedi kıtadaki varlığını güçlendirme hedefini de yansıtıyor.

Yeni amblemde yer alan ok formunun sınırları aşan yapısı, “ötesi” kavramına işaret ederken, ASELSAN’ın faaliyet gösterdiği alanlarda mevcut teknolojilerin ötesine geçme iddiasını ortaya koyuyor. Şirketin mühendislik kabiliyetlerini esneklik ve çeviklikle birleştiren yaklaşımı da bu tasarım diliyle ifade ediliyor.

"HAYAL EDİLENİN ÖTESİNDE"

ASELSAN’ın yeni mottosu "securing beyond" söylemiyle de dünyanın dört bir yanına sunulan ürünlerle güven veren teknolojilerin sınırsızlığına vurgu yapıyor.

Böylece ürün, sistem platform, yer, zaman, koşul gibi kavramların ötesindeki oyun sahası işaret ediliyor. "Beyond" kavramıyla ASELSAN’ın geliştirdiği teknolojiler ve yetkin mühendislik gücüyle hayal bile edilemeyenin ötesine, yeni hedeflere hazır olduğuna işaret ediliyor.

