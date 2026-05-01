Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetim yapan bakanlık, sonuçları da kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu listede vatandaşın günlük tükettiği besinler de yer alıyor. Bu kapsamda bakanlığın ifşa ettiği peynir markalarını sizler için derledik . İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada yaptığı denetimlerin sonuçlarını "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor.

Söz konusu listede ünlü markalar da bulunuyor. Hile yapılan peynir markaları arasında " Eker " markası da yer almıştı. Nisan ayında yapılan duyuruda "Eker" markasına ait 1 kiloluk tam yağlı beyaz peynirin yağ oranının belirtilenden daha az olduğu açıklanmıştı.

EKER'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Eker'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı:

""T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Eker Tam Yağlı Beyaz Peynir, 1000 g, S.T.T. 27.04.2025, Pn: P141442155" numaralı ürüne ilişkin Konya Ilgın bölgesinden alınan analize ilişkin idari yaptırım kararları doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Gıda üretiminde "tağşiş" (kasten yabancı madde karıştırmak. Örneğin süt yerine bitkisel yağ kullanmak) ile "teknik standart sapma" (mevsimsel süt değişimleri veya üretim bandındaki anlık dalgalanmalar nedeniyle yağ oranının sınır değerinin çok az altında kalması) birbirinden çok farklı kavramlardır.

Söz konusu ürünün aynı seri ve parti numarasına ait numuneleri üzerinde farklı ve akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen yağ oranı analizlerinde dört ayrı olumlu sonuç elde edilmiştir.

Bursa Gıda Araştırma Laboratuvarı, Uludağ Üniversitesi, Kalite Sistem Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Konya Gıda Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan analizlerde ürünün kuru maddede yağ oranının ilgili mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına ait raporlar ek belgeler olarak açıklamamız kapsamında paylaşılmaktadır.

Eker Süt Ürünleri olarak, tüm üretim faaliyetlerimizi Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; yüksek kalite, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde titizlikle sürdürmekteyiz. Karara ilişkin hukuki süreç devam etmekte olup, ilgili mahkemelere itirazımız yapılmıştır, konu yargı aşamasındadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."