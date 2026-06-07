Altın piyasasında son üç aydır devam eden değer kaybı, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. 2026 yılına oldukça güçlü bir giriş yapan ancak son dönemde yaklaşık %17,8'lik bir gerileme kaydeden altındaki bu yeni durumu, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay canlı yayında değerlendirdi. Atalay, altındaki düşüşün arka planını, küresel merkez bankalarının hamlelerini ve sene sonuna dair beklentilerini paylaştı.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI SEKTEYE UĞRADI Son iki üç yıldır altındaki yükseliş hikayesinin ana motorunun merkez bankaları olduğunu belirten Candaş Atalay, bu durumun ciddi bir kesintiye uğradığını ifade etti. Dünyanın en büyük altın ithalatçısı olan Çin Merkez Bankası'nın yaklaşık 22 aydır aralıksız sürdürdüğü rezerv artırma politikasında son iki aydır zayıflama gözlendiğini aktaran Atalay, Çin piyasasından yaklaşık 260 milyar dolarlık bir likidite çekilmesinin altına giden paranın önünde büyük bir bariyer oluşturduğunu dile getirdi.

KÜRESEL FAKTÖRLER ALTIN ALICISINI AZALTTI Petrol fiyatları kaynaklı artan enflasyon endişeleri ve küresel çapta yüksek seyreden faizlerin, parayı daha cazip hale gelen ABD dolarına yönlendirdiğini belirten Atalay, bu durumun altın, hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklardaki beklentileri törpülediğini söyledi.

"YAZ AYLARI UYKU DÖNEMİDİR, ACELE EDİLMEMELİ" Geleneksel olarak son 25 yıla bakıldığında altının ana hareketlerini ocak ve ağustos aylarında yaptığını, yaz aylarının ise bir dinlenme dönemi olduğunu hatırlatan Atalay, yatırımcılara şu aşamada acele etmemeleri tavsiyesinde bulundu: "Altın için acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten geleneksel olarak son 25 yıla baktığımız zaman altın her zaman majör hareketlerini Ocak ve Ağustos ayında yapmıştır. Yaz ayları her zaman altın için bir uyku ve dinlenme dönemidir. Ama şu dönemde biz bunu biraz daha derinden hissediyoruz. Çünkü hem Çin'in alımını kesmesi hem Hindistan'ın altına %15'lik vergi getirmiş olması Rusya Merkez Bankası'nın Ukrayna ile olan savaşı finanse etmek için uzun bir süredir yoğun altın satışına gidiyor olması bu tarafta altının alıcısını piyasada bırakmadı diyebiliriz.

Dolayısıyla yatırımcısının bu noktada biraz daha temkinli yaklaşmasını ve altın fiyatlarında bugünden yarına değil de orta ve uzun vadedeki yükselişe hazırlanmak için bu fiyatlara değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tarafta bir keskin kopma için ağustos sonrası eylülü beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hem İran ve ABD arasındaki olası ve kalıcı piyasaların kabul edilebileceği bir anlaşma senaryosunun ortaya çıkması hem de küresel merkez bankalarının faiz pozisyonlarının biraz daha netleşmesi altını hikayesini çizecektir. Ben bu taraftarlarla potansiyel görüyorum. Özellikle önümüzdeki süreçte altın fiyatlarında sene sonu için 5500 dolar beklentimi hala koruyorum"

Atalay, sene sonu tahminlerini şöyle paylaştı: "Ons tarafında 5500 dolar, gram altın tarafında ise hem onsun hem de dolar/TL'nin etkisiyle 9.000 - 10.000 TL bandı bu yılın hikayesinde ulaşılabilir seviyeler olarak karşımızda duruyor"

SEPET MANTIĞI HALA GEÇERLİ Mİ? Yatırım tercihleri güncellense de riskin dağıtılması amacıyla uygulanan "sepet" mantığının her zaman geçerli olduğunu savunan Atalay, dönemsel krizlerde tüm varlıkların aynı anda düşebileceğini ancak yatırımın orta ve uzun vadeli bir olgu olduğunu hatırlattı. Portföyde sadece tek bir enstrümana yer vermek yerine, riski dengelemek adına bir miktar hisse senedi, özel sektör tahvili ve altının bir arada bulundurulmasının en sağlıklı yöntem olduğunu belirtti.

KRİPTO PARA PİYASASINDA GÜÇ KAYBI Kripto para piyasasında yaşanan ve haftalık bazda %20'ye yaklaşan sert düşüşleri de değerlendiren Candaş Atalay, Bitcoin'in 60.000 dolar eşiğini kaybetmesini likidite daralmasına bağladı. Kripto paraların yükselmesi için dünyada ucuz ve bol paraya ihtiyaç duyulduğunu, ancak mevcut yüksek faiz ortamının bu temayı desteklemediğini söyleyen Atalay, ABD hükümetinin ve hazinesinin piyasaya yönelik artan müdahalelerinin de yatırımcının ayağını bu alandan çektiğini ifade etti. Kripto paraların gelecekte parasal genişleme dönemleriyle yeniden yükseleceğini öngören uzman, buna karşın geçmiş yıllardaki kadar ihtişamlı ve sükseli yükselişlerin artık beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası