Sıra dışı hava olayları sebebiyle haziran ayı afetlerle dolu geçti. Altmış vakayla ilk sırada yer alan doluyu, 57 vakayla şiddetli yağış ve sel izledi. Ayrıca beş heyelan ve iki hortum yaşandı.

Türkiye genelinde haziranda büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 149 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haziran Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni’nden derlenen bilgilere göre, haziranda etkili olan yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya yol açtı.

Türkiye bir ayda 149 felaket yaşadı! Şiddetli meteorolojik olaylar

Haziranda kayıtlara geçen 149 şiddetli meteorolojik olayın yaklaşık yüzde 80’ini dolu ile şiddetli yağış ve sel oluşturdu. Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilere göre, geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklara birçok bölgede dolu eşlik etti. Hazirandaki şiddetli meteorolojik olaylar arasında 60 vakayla dolu ilk sırada yer aldı. Kısa süreli ve kuvvetli yağışların görüldüğü Kars ve Afyonkarahisar başta olmak üzere bazı şehirlerde dolu etkili oldu. Şiddetli meteorolojik olaylar arasında şiddetli yağış ve sel ise 57 vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunu 15 olayla fırtına ve 10 olayla yıldırım düşmesi izledi. Geçen ay ayrıca beş heyelan ve iki hortum olayı da kayıtlara geçti.

Türkiye bir ayda 149 felaket yaşadı! Şiddetli meteorolojik olaylar

PEŞ PEŞE SALLANIYORUZ: İKİZ DEPREMLER KORKUTUYOR

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’de meydaha gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntı mevcut endişeye bir de “ikiz deprem” korkusu ekledi. Venezuela 24 Haziran’da yaşanan 7,2’lik felaketten 39 saniye sonra ülke 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadı. Dünya Venezuela’daki felakete odaklanırken 17 Temmuz’da bu defa da Meksika ikiz depremlerle sarsıldı. Çifte depremler endişeleri katlarken 18 Temmuz’da Peru’dan da kötü haber geldi. Ülkenin Junin bölgesine bağlı Chupaca eyaletinde 5,1 ve 3,7 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Hemen anrdından dün de İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Kuzaran bölgesinde 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı. İkiz depremler korkuları da artırırken, uzmanlar endişe edilecek bir durum olmadığı açıklamasında bulunuyor.

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