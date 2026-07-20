Türkiye Gazetesi
Arjantinli oyuncu kendini kaybetti: Yumruk attı, kırmızı kart gördü
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'ya yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Arjantin'de Leandro Paredes, karşılaşmanın ardından İspanyol futbolculara saldırdı.
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Spor az önce
Arjantinli orta saha oyuncusu Paredes, İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından rakip oyunculara saldırdı.
- Maç boyunca agresif hareketleri ve sert müdahaleleriyle dikkat çeken Paredes, son düdüğün ardından rakip oyunculara saldırdı.
- Eric Garcia'yı boğazından sertçe yakalayan Paredes, Gavi'ye yumruk attı.
- Hakem Vincic, bu hareketler nedeniyle Paredes'e kırmızı kart gösterdi.
Arjantin'in Boca Juniorslı orta saha oyuncusu Paredes, İspanya’ya karşı alınan mağlubiyetin ardından kendini kaybetti.
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PAREDES KAVGA ÇIKARDI
Maç boyunca agresif hareketleri ve sert müdahaleleriyle dikkat çeken Leandro Paredes, son düdüğün ardından rakip oyunculara saldırdı.
GAVI'YE YUMRUK ATTI, KIRMIZI GÖRDÜ
İspanyol savunma oyuncusu Eric Garcia’yı boğazından sertçe şekilde yakalayan Parades, Gavi’ye ise yumruk attı. Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic, bu hareket nedeniyle Paredes’e kırmızı kart gösterdi.
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