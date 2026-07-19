Jhon Duran transferine dair konuştu: "Buraya kazanmaya geldim"
Adı uzun süre Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Benfica'ya transferinden ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.
- Kolombiyalı golcü, Benfica ile sözleşme imzalamak için Portekiz'e gitti.
- Duran, Benfica'nın Portekiz'in en büyük kulübü olduğunu ve kazanmak için geldiğini belirtti.
- 22 yaşındaki forvet, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaştı, ancak opsiyon zorunlu değil.
- Duran daha önce Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Zenit'te kiralık olarak forma giymişti.
- Golcünün Al-Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Galatasaray'ın da gündeminde olan Jhon Duran'la her konuda anlaşma sağladı. Benfica ile sözleşme imzalamak için Portekiz'e giden Kolombiyalı golcü, Humberto Delgado Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalar yaptı.
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"PORTEKİZ'İN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"
Portekiz'in en büyük kulübüne transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Duran, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Portekiz'in en büyük kulübüne geldim. Ben gerçekten kazanmayı seven biriyim, bu yüzden buraya kazanmak için geldim. Geriye kalan tek şey herkesle birlikte çalışmak ve burada olmaktan mutluyum. Benfica hakkında her şeyi biliyorum. Çocukluğumdan beri hep Benfica'yı izledim" diye konuştu.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
22 yaşındaki forvetin, Portekiz ekibiyle sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşmaya vardığı ancak opsiyon maddesinin zorunlu olmadığı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE YARIM SEZON OYNADI
Al-Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 yılına kadar devam eden Kolombiyalı golcü, son olarak Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Zenit'te kiralık olarak forma giymiş ve kulübüne geri dönmüştü.