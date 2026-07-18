Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferine ilişkin bir açıklama yaparak oyuncunun menajerinin anlaşılan rakamları değiştirmek istediğini söyledi.

Yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

SALAH İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA

Mısırlı yıldız ile 1+1 yıllık mukavele imzalaması beklenen Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Salah transferiyle ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mohamed Salah transferinde mutlu son: Sözleşme süresi belli oldu

Mohamed Salah

MENAJERİN TRANSFER OYUNU

Başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah ile anlaştıklarını ancak oyuncunun onay vermesine rağmen menajerin anlaşılan rakamları değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Çıkan haberlerin ardından 34 yaşındaki futbolcunun menajerinin fiyat artırmaya çalıştığını belirten Serdal Adalı, "Salah transferiyle ilgili henüz bitmiş bir şey yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası