BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada tutuklanan emekli albay Ali Armağan ile eşi Şerife Armağan'ın ifadeleri ortaya çıktı. Armağan, kaza günü uçuşuna ilişkin iddiaları reddederken, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaları da kabul etmedi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan emekli albay Ali Armağan ve eşi Şerife Armağan'ın ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Ali Armağan'a, 25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan F-4 savaş uçaklarına ilişkin sorular yöneltildi.

"SİVAS ÜZERİNDE GÖREVDEYDİM"

Soruşturma dosyasındaki uçuş kayıtları kendisine gösterilen Armağan, F-16 pilotlarıyla Kahramanmaraş semalarında uçuş yaptığı iddiasını reddetti.

Helikopterin düştüğü sırada Sivas üzerinde önleme görevi yaptığını öne süren Armağan, Genelkurmay Başkanlığından gönderilen uçuş bilgilerinin hatalı olduğunu savundu.

F-16 pilotları Sedat Kılıçaslan ve Tezcan Kaymaz ile "TAKSAN" uçuşu yaptığı yönündeki iddialara da karşı çıkan Armağan, görevinin geri hizmet uçuşu olduğunu ve söz konusu uçuşta yer almadığını ifade etti.

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"RADAR KAYBI DÜŞÜK İRTİFADAN KAYNAKLANDI"

İfadesinde F-4 savaş uçağının bazı anlarda radarda görünmemesine de değinen Armağan, bunun nedeninin düşük irtifada uçuş yapılması olduğunu söyledi.

Dağlık bölgelerde radarın uçağı tespit edemeyebileceğini belirten Armağan, radardan yaklaşık 4 dakika kaybolmanın teknik nedenlerden kaynaklandığını ileri sürdü.

ADİL ÖKSÜZ VE KEMAL BATMAZ SORULDU

Soruşturmada Armağan'a, FETÖ'nün firari isimlerinden Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu öne sürülen telefon hattı da soruldu. Söz konusu telefon hattının kendisine ait olmadığını savunan Armağan, hattı kimin kullandığını bilmediğini söyledi.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya ise Armağan, bu isimleri yalnızca yargı süreci ve basında çıkan haberlerden bildiğini belirterek, örgütün sözde mahrem imamlarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

EŞİNİN İFADESİ DE DOSYADA

Şüpheli Şerife Armağan ise Adil Öksüz'ün Sakarya'daki evinde ele geçirilen ve Fetullah Gülen imzalı bir kitapta parmak izinin bulunmasına ilişkin soruya, Öksüz'ü tanımadığını ve kendisiyle herhangi bir irtibatının olmadığını söyledi.

Öte yandan Ali Armağan'ın evinde ele geçirilen notlar, telefon numaraları ve IBAN bilgilerinin yer aldığı belgeler de sorgulandı. Armağan, bu notların kendisine ait olmadığını savunurken, "2004 yılı Hava Harp Akademisi giriş sınavını kazanan subaylar" başlıklı belgenin ise eşine ait olduğunu ifade etti.

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