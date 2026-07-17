Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapılan olağanüstü kongresinde başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, 2024 yılındaki seçimde tartışma yaşadığı Acun Ilıcalı'nın locasını aldı. Yıldırım'ın, söz konusu locayı "Başkanlık Locası" yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç döneminde asbaşkanlık görevinde bulunan Acun Ilıcalı'nın (Haziran 2024-Haziran 2025) kullandığı locayı iptal etmesi dikkat çekti.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Ilıcalı'nın Chobani Stadyumu'nda bulunan locası iptal edildi. Bu gelişmenin ardından 2024 yılındaki seçim dönemi öncesi karşılıklı açıklamalarla başlayan ve ceza ve tazminat davası sürecine kadar uzanan ikili arasındaki gerilim akıllara geldi.

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti sonrası açılan davada, mahkemenin hükmettiği para cezasını ödemiş ve ceza davası dosyası kapanmıştı.

"EVET, LOCAMI ALDILAR"

Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Başkan Yıldırım'ın hamlesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Evet, locamı aldılar" dedi.

Acun Ilıcalı, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Aziz Yıldırım hakkında 10 milyon TL'lik tazminat davası açmıştı.

"BAŞKANLIK LOCASI" OLDU

İptal kararının gerekçesi hakkında Fenerbahçeli yetkililer, locanın sahanın tam orta noktasında yer aldığını ve bundan sonra "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağını ifade etti. Ilıcalı'nın eski locası, Yıldırım'ın yanı sıra ilerleyen dönemlerde göreve gelecek kulüp başkanlarına tahsis edilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası