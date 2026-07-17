Aziz Yıldırım locayı elinden aldı: Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi
Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapılan olağanüstü kongresinde başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, 2024 yılındaki seçimde tartışma yaşadığı Acun Ilıcalı'nın locasını aldı. Yıldırım'ın, söz konusu locayı "Başkanlık Locası" yapacağı öğrenildi.
- Aziz Yıldırım, geçmiş seçimde tartışma yaşadığı Acun Ilıcalı'nın locasını aldı.
- Ilıcalı, konuyla ilgili ilk açıklamasında, "Evet, locamı aldılar" dedi.
- Fenerbahçeli yetkililer, iptal gerekçesi olarak locanın sahanın tam orta noktasında yer aldığını ve artık "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağını belirtti.
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç döneminde asbaşkanlık görevinde bulunan Acun Ilıcalı'nın (Haziran 2024-Haziran 2025) kullandığı locayı iptal etmesi dikkat çekti.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Ilıcalı'nın Chobani Stadyumu'nda bulunan locası iptal edildi. Bu gelişmenin ardından 2024 yılındaki seçim dönemi öncesi karşılıklı açıklamalarla başlayan ve ceza ve tazminat davası sürecine kadar uzanan ikili arasındaki gerilim akıllara geldi.
"EVET, LOCAMI ALDILAR"
Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Başkan Yıldırım'ın hamlesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Evet, locamı aldılar" dedi.
"BAŞKANLIK LOCASI" OLDU
İptal kararının gerekçesi hakkında Fenerbahçeli yetkililer, locanın sahanın tam orta noktasında yer aldığını ve bundan sonra "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağını ifade etti. Ilıcalı'nın eski locası, Yıldırım'ın yanı sıra ilerleyen dönemlerde göreve gelecek kulüp başkanlarına tahsis edilecek.