Petrol fiyatı cuma günü işlemlerine TSİ 06:10 itibarıyla 84,95 dolardan başlarken, haftalık yükseliş %13 gibi yüksek boyutta gerçekleşiyor. Bu prim son 19 haftanın en hızlı primine işaret ederken; ABD’nin “İran’ın altyapısının hedef alınacağı” yönündeki tehditleri gerilimi tırmandırdı. İç piyasada da akaryakıt fiyatlarına 17 Temmuz 2026’dan (bugünden) geçerli olmak üzere zam geldi. İstanbul’da da motorinin litresi 70 TL’nin üzerine çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ve İran arasında yeniden alevlenen çatışmalar Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini yeniden durma noktasına yaklaştırırken; petrol fiyatları arz endişesiyle bu hafta sert yükseldi.

Geçen hafta %4,57 primle 75,22 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah TSİ 06:00 itibarıyla 84,85 dolardan fiyatlandı. Böylece petrolde haftalık yükseliş yaklaşık %13,00 olarak gerçekleşiyor.

Bu prim aynı zamanda, savaşın başlarında 2 Mart haftasında gerçekleşen %27,50 yükselişin ardından “en sert haftalık yükseliş” olarak da dikkat çekiyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD İran'a saldırıları devam ederken, Başkan Donald Trump, diplomatik bir yol bulunamazsa, önümüzdeki hafta ülkenin altyapısının hedef alınacağı tehdidinde bulundu.

İran ise bölgedeki komşu ülkelerde bulunan ABD üslerine karşı saldırılar düzenleyerek misilleme yapıyor. Bölgede tırmanma eğilimi gösteren gerginlikler enerji arzında da daha uzun süreli bir aksama korkusunu körükledi.

KIZILDENİZ İDDİASI

Bu arada İran tarafının, ABD’nin son tehditlerine karşı Kızıldeniz kozuyla karşılık vermeye hazırlandığı ileri sürüldü. Tahran yönetiminin, Kızıldeniz’deki alternatif petrol yolu olan Bab el-Mandeb Boğazı’nı kapatmaya hazır olmaları için Yemen'deki Husilerden talepte bulunduğu iddia edildi.

Uzmanlar, çatışmaların Kızıldeniz’deki gemi taşımacılığına sıçraması halinde, Orta Doğu’dan petrol ihracatı için tek alternatif rotanın da tehdit altında kalacağını ve bunun petrol fiyatları için başka bir risk olarak öne çıkabileceği uyarısında bulundu.

AKARYAKITA ZAM GELDİ

Bu arada petrolde son iki haftada gerçekleşen yükseliş iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bugünden geçerli olmak üzere de benzinin litresi 1,10 TL ve motorinin litresi 3,10 TL arttı.

Son güncellemelerin ardından 17 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa

-Benzin: 65,61 TL

-Motorin: 73,05 TL

İstanbul Anadolu

-Benzin: 65,47 TL

-Motorin: 72,91 TL

Ankara

-Benzin: 66,58 TL

-Motorin: 74,17 TL

İzmir

-Benzin: 66,86 TL

-Motorin: 74,44 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası