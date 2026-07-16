İhlas Haber Ajansı • Şişli
Şişli'de eski eşinin evini basıp kayınpederine saldırdı! O anlar kamerada
Kaydet
İstanbul Şişli'de, 3 yıl önce boşandığı eski eşinin evinin önüne motosikletiyle gelen bir şahıs, giriş katın penceresinde bulunan eski kayınpederiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, gözü dönmüş adam eski kayınpederine tekme ve yumruklarla acımasızca saldırdıktan sonra motosikletiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. Şiddet anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayın ardından, mağdur ailenin savcılığa giderek saldırgan hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR