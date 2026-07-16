Afrika sıcakları için tarih verildi! Termometreler 43 dereceyi gösterecek
Türkiye, hafta sonundan itibaren Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Ege'de termometrelerin 43 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Uzmanlar ise artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı uyarıda bulunuyor.
- Sıcak hava dalgası 19-22 Temmuz tarihleri arasında etkili olacak.
- Ege ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
- Aydın'da en yüksek sıcaklığın 43 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.
- Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e göre hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 4 derece artacak.
- Sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski de artacak.
- Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Türkiye, temmuz ayının en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor. Hafta sonundan itibaren etkisini göstermesi beklenen Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Uzmanlar, özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki değerlere dikkat çekerken, orman yangını riskinin de artacağı uyarısında bulundu.
Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası 19-22 Temmuz tarihleri arasında etkili olacak. Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde hissedilecek bunaltıcı sıcaklarla birlikte termometrelerde önemli yükseliş beklendiği belirtildi.
EN YÜKSEK SICAKLIK AYDIN'DA BEKLENİYOR
Tahminlere göre önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:
- Aydın: 43 derece
- İzmir: 39 derece
- Çanakkale: 37 derece
- Bursa: 37 derece
- Ankara: 36 derece
- Kocaeli: 36 derece
- İstanbul: 34 derece
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması gerektiğini sık sık belirtiyor.
ŞEN: SICAKLIKLAR 3-4 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece artacağını açıkladı.
Şen'in değerlendirmesine göre Marmara, İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
ORMAN YANGINI RİSKİ ARTIYOR
Yaklaşık dört gün etkili olması beklenen sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangını riskinin de yükseleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların yanı sıra düşük nem ve zaman zaman etkili olabilecek rüzgarın da yangınların yayılmasını kolaylaştırabileceğine işaret ederek gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.