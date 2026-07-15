Bugün, Türk milletinin iradesine zincir vurmak isteyen hain FETÖ’cü darbecilere karşı yazdığı o büyük destanın 10. yılı. Türkiye Gazetesi olarak, ilk günden beri "Milli İrade"nin yanında saf tutarak, bu kutlu direnişi manşetlerimize taşıdık. İşte on yılın özeti olan o 10 tarihi durak:

16 Temmuz 2016 15 TEMMUZ 2016: BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER! Darbe girişimi henüz bastırılmış, sokaklardaki dumanlar bile tam dağılmamışken Türkiye Gazetesi, 16 Temmuz 2016 sabahı tarihi bir görev üstlendi. Henüz belirsizliğin sürdüğü o saatlerde gazetemiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bedelini ağır ödeyecekler" haykırışıyla okuyucularıyla buluştu. Darbecilerin silahlarla halkı sindirmeye çalıştığı o karanlık gecenin sabahında, gazetemiz korkusuzca devletinin ve milletinin yanında durdu. Bu ihanete kalkışan her bir hainin adalete hesap vereceğini ve bu devlete el uzatmanın bedelinin çok ağır olacağını tüm dünyaya ilan etti. Baskı makinelerinin kurşun sesleri altında çalıştığı o sabah, halkın iradesini kağıda döktük. Seçilmiş hükümetin ve Başkomutan Erdoğan’ın arkasında dimdik durarak, darbecilerin moralini çökerten en önemli sivil güçlerden biri olduk. Bu kararlılık, on yıl sürecek olan büyük temizlik ve yeniden inşa sürecinin ilk işaret fişeğiydi.

15 Temmuz 2017 15 TEMMUZ 2017: BURADAYIZ AYAKTAYIZ İhanet girişiminin birinci yıl dönümünde Türkiye Gazetesi, kazanılan büyük zaferin gururunu ve şehitlerin aziz hatırasını "Buradayız Ayaktayız" haykırışıyla sayfalarına taşıyor. Milyonların ellerinde bayraklarla köprülere, meydanlara akın ettiği o anma gecesinde, Türkiye'nin diz çökmeyeceği tüm dünyaya bir kez daha gösterildi. Gazetemiz, halkın bu muazzam direnişini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki milli duruşu en gür sesle manşet yaptı.

15 Temmuz 2018 15 TEMMUZ 2018: BU KÖPRÜ YIKILMAZ Darbe girişiminin ikinci yılında, yeni yönetim sistemine geçişin arifesinde Türkiye Gazetesi "Bu Köprü Yıkılmaz" manşetiyle çıktı. İhanet çetesinin ilk kurşunları sıktığı Boğaziçi Köprüsü’nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) artık sarsılmaz bir milli irade anıtı haline geldiği vurgulandı. 81 ilde eş zamanlı tutulan vatan nöbetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit yakınları ve gazilerle birlikte köprüye yürüyüşü gazetemizin sayfalarında geniş yer buldu.

15 Temmuz 2019 15 TEMMUZ 2019: BU MİLLET YIKILMAZ Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Türkiye Gazetesi, sarsılmaz inancın adını koydu: "Bu Millet Yıkılmaz!". İçerideki ve dışarıdaki şer odaklarına karşı tek yürek olan Türk halkının, Atatürk Havalimanı ve meydanlardaki yüz binlik buluşmaları tarihi bir arşiv niteliğinde sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu milleti köle yapamazlar" sözünü öne çıkaran gazetemiz, ihanet şebekesinin kökünün kazınması yolundaki kararlılığın eksilmeden sürdüğünü okurlarına aktardı.

15 Temmuz 2020 15 TEMMUZ 2020: BURADAYIZ Darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Türkiye Gazetesi, yarım asırlık yayın hayatının (50. Yıl) gururuyla ve ilk günkü kararlılıkla "Buradayız" dedi. Pandemi şartlarına rağmen 81 ilde fiziki mesafe kurallarıyla tutulan Demokrasi Nöbetleri ve Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının coşkusu kapakta harmanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadelesi zincirinin en son halkasıdır" sözü, gazetenin ana omurgasını oluşturdu. Milletin teslim olmayacağı bir kez daha tescillendi.

15 Temmuz 2021 15 TEMMUZ 2021: İHANET İÇİNDELER 15 Temmuz'un beşinci yıl dönümünde Türkiye Gazetesi, sadece geçmişi anmakla kalmadı, aynı zamanda o kara geceyi hafifletmeye ve sulandırmaya çalışan muhalif odaklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından sert bir uyarı fırlattı: "İhanet içindeler". Meclis'in bombalandığı o tarihi binada yapılan anma törenlerinde, hainlerin siyasi uzantılarına ve darbeyi "tiyatro" olarak nitelendirenlere karşı devletin ve milletin tavizsiz duruşu manşete taşındı.

15 Temmuz 2022 15 TEMMUZ 2022: TÜFEK DEĞİL YÜREK KAZANDI İhanet girişiminin altıncı yılında Türkiye Gazetesi, Saraçhane Meydanı'ndan yükselen o büyük hakikati manşetine taşıdı: "Tüfek değil yürek kazandı". Silahların, tankların ve jetlerin karşısına sadece imanı ve çıplak elleriyle çıkan bir milletin yazdığı destan bir kez daha vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak bundan sonra da ispatlamaya devam edeceğiz" sözleriyle, hainlerin hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağı gerçeği dosta düşmana hatırlatıldı.

15 Temmuz 2023 15 TEMMUZ 2023: 15 TEMMUZ ONURUMUZ Yedinci yıl dönümünde Türkiye Gazetesi, bu büyük direnişi ulusun en büyük madalyalarından biri olarak ilan etti: "15 Temmuz onurumuz". Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beylerbeyi Stadyumu'nda halka hitap ederken kurduğu "Üzerinden değil 7 yıl, 70 yıl geçse de 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" cümlesi kapağın ruhunu oluşturdu. Hainlerin unutturma ve hafızaları silme operasyonlarına karşı, Türkiye Gazetesi bu tarihi direnişi nesilden nesile aktarma görevini bir kez daha kararlılıkla yerine getirdi.

15 Temmuz 2024 15 TEMMUZ 2024: KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ Darbe girişiminin sekizinci yıl dönümünde Türkiye Gazetesi'nin manşeti, hainlere karşı duyulan öfkenin ve adaletin asla zaman aşımına uğramayacağının ilanıydı: "Kıyamete kadar affetmeyeceğiz". Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yükselen gür sesi, terör örgütü üyelerine ve onların hamilerine verilmiş en net mesajdı. "Ruhlarını 1 dolara sattılar" diyen gazetemiz, tarihin gördüğü bu en sinsi satılmışlık eyleminin hiçbir zaman unutulmayacağını ve hesap sorma sürecinin son terörist temizlenene kadar süreceğini yazdı.

15 Temmuz 2025 15 TEMMUZ 2025: İŞGAL GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ Dokuzuncu yıl dönümünde Türkiye Gazetesi, 15 Temmuz'un sadece bir darbe değil, ülkeyi parçalamayı hedefleyen küresel bir "işgal girişimi" olduğunu ve bu hain planın milletin göğsünde nasıl parçalandığını "İşgal girişimi püskürtüldü" manşetiyle tarihe not düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ruhunu satan mankurtlara karşı galip geldik" ifadeleriyle, FETÖ'nün finans ayaklarına, kripto kasalarına yönelik düzenlenen dev operasyonlar ve kelepçe vurulan holdingler aynı günün gurur tabloları olarak sayfada yer buldu.

15 Temmuz 2026 15 TEMMUZ 2026: FETÖ'NÜN YÜZDE SEKSENİ DAĞILDI İhanetin onuncu yıl dönümünde Türkiye Gazetesi, özel haberinde, terör örgütünün içeriden uğradığı tarihi bozgunu "FETÖ'nün yüzde sekseni dağıldı" ifadesiyle ilan etti. Kamuoyunun yakından tanıdığı firari bir örgüt mensubunun itiraflarına dayandırılan haberde; sözde üst yönetimin lüks ve şatafat içinde yaşaması nedeniyle tabanda devasa bir öfke ve isyan dalgasının baş gösterdiği, yapının büyük oranda eridiği aktarıldı. Sayfada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "O gece İstiklal Harbi gibiydi" yazısı yer alırken, hain girişimin ülkeye getirdiği 500 milyar dolarlık ağır ekonomik fatura ve kamudan ihraç edilen 33 bin öğretmen gibi kritik verilerle milli mücadelenin on yıllık bilançosu gözler önüne serildi.

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