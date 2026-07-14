Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın oyun sistemine çok uygun bir oyuncu olduğunu ve siyah-beyazlı takımda parlayacağını söyledi.

İtalyan teknik adam, Slovakya'nın Trnava şehrindeki Anton Malatinsky Stadı'nda oynanan Spartak Trnava maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yurt dışı kampında çok fazla genç oyuncuyla çalıştıklarını anlatan Italiano, "Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde, aramıza belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan daha tecrübeli oyuncular geldi. O yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Tabii o da bizim için kolay olmamıştı. Sezonu erken açmıştık ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi üç gün boyunca izin yapacağız. Kampımız bugün bitiyor, üç gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sıkı çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçlarına değinen 48 yaşındaki teknik adam, "Midtjylland maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama o konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar maç bence gayet iyiydi. Tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin, geleceğin kırıntısını gördüm, iyi şeyler izlediğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'da yeni sezon çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan deneyimli teknik direktör, şunları kaydetti:

"Doğru söylemek gerekirse ne zaman, hangi tarihte hazır oluruz tam bilmiyorum ama Midtjylland maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz. Yeni gelen oyuncular az süre aldı, geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için de çalışacağız. Geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilirler, hazırlık maçlarında ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu süreci maalesef Dünya Kupası uzattı. Midtjylland maçını evimizde oynayacağız, taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim, bu takım yüzde 100 hazır olmayacak ama bu takım Midtjylland'a karşı elinden gelen her şeyi yapacak. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum."

"TROSSARD HAKKINDA ÇOK BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sonlandırmak için İstanbul'a getirdiği Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

31 yaşındaki futbolcunun oyun stilini bildiğini vurgulayan Italiano, şöyle konuştu:

"Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard, bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde daha çok parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza altı arkadaş katıldı. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli bir kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞ, AGRESİF BİR TAKIM OLACAK"

Italiano, siyah-beyazlı ekibin agresif ve hücum oynayacak bir ekip olacağını aktardı.

Spartak Trnava maçında geleceğe dair önemli işaretler gösterdiklerini anlatan Vincenzo Italiano, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bugün belirli bir seviyenin takımına karşı oynadık. İçeride çocuklara da aynı kelimeleri söyledim. Bence bu maçta bazı şeyleri gösterdik. Tabii ki düzeltilmesi gereken şeyler var. Daha iyi olabilir miyiz, olabiliriz. Ama bence dediğim gibi bazı şeyleri gösterdik. Beşiktaş nasıl olacak? Agresif olacak, gol atmaya çalışacak ama aynı zamanda savunmaya da dikkat etmesi gerekecek. Çünkü bugünkü maçta kalemize iki şut çekildi fakat üç gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileriye oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama savunmada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha da dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız."

"TAKIM BENCE DAHA ACIMASIZ OLMALI, DAHA AÇ OLMALI"

Deneyimli çalıştırıcı, takımının kale önünde "daha acımasız, daha bitirici" olması gerektiğini dile getirdi.

Spartak Trnava'ya karşı 2 gol kaydettiklerini anımsatan Italiano, "Daha fazla atabilir miydik, kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi de gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans oluşturduk. Ama burada çok önemli bir şey daha var: denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak savunmada da o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime, denge. Takım bence daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimize, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saha kenarındaki enerjisiyle dikkati çeken Italiano, konuyla ilgili bir soruya da şu cevabını verdi:

"Sağlığım el verdiği sürece evet, kesinlikle beni böyle göreceksiniz. Yaşadığım sürece beni hep aynı bu şekilde göreceksiniz. Ben hep anı yaşamak isteyen biriyim ve beni kenarda da tekrar öyle göreceksiniz ama dediğim gibi sağlığım el verdiği sürece. Çünkü ben çocuklara bir şeyler katmak istiyorum. Onlar zaten beni artık tanıdılar, nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarda benim dışarıdan gördüğüm şeyler var. Onlar görmüyor fakat bunları onlara vermeye çalışıyorum. Bunun da farkındalar. O yüzden ben böyle yaşayan bir insanım. Böyle de yaşamaya devam edeceğim. Onlara yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Sanki onların saha dışındaki 12. arkadaşı gibiyim."

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