Yalova'da, Suriye'den yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen yaklaşık 500 gram akrep zehri ele geçirildi. Plastik şişe içindeki zehrin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çiftlikköy ilçesinde yürüttükleri operasyonda F.C.A. adına kayıtlı otomobili durdurdu.

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ŞİŞE İÇERİSİNDE BULUNDU

Araçta yapılan aramada plastik şişe içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 500 gram şüpheli madde bulundu. İnceleme için Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı'na gönderilen maddenin akrep zehri olduğu analizle kesinleşti.

500 gramı 5 milyon dolar! Polisin durdurduğu araçtaki şişeden çıktı

SURİYE'DEN GETİRMİŞLER

Jandarmanın soruşturmasında zehrin Suriye uyruklu I.A. ve A.A. tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den getirildiği ve Türkiye'de alıcı arandığı tespit edildi.

DEĞERİ 5 MİLYON DOLAR!

Kozmetik, ilaç ve bilimsel araştırmalarda sınırlı alanlarda kullanılabilen, bu nedenle yasa dışı piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu değerlendirilen akrep zehrine el konuldu. Yaklaşık 5 milyon dolar değer biçilen maddeyle ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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