Usta ressam Devrim Erbil ile oğlu Evrim Erbil'in farklı dönem ve tekniklerde ürettiği eserler, Bodrum'daki "D'evrim" sergisinde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 2 Ağustos'a kadar Inspera Bodrum Kültür Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

Usta ressam Devrim Erbil ve kendisi gibi sanatçı olan oğlu Evrim Erbil ile birlikte Bodrum’da sergi açtı.

Inspera Bodrum Kültür Sanat’ta açılan “D’evrim” isimli sergide iki neslin sanatsal hafızası ve üretim pratiklerini aynı çatı altında buluşuyor.

Kuşaklar arası estetik bir köprü kuran sergide, Devrim Erbil’in son dönem yağlıboya eserleri ile Evrim Erbil’in farklı teknolojik imkânları bir araya getirerek ürettiği “giclée” (mürekkep püskürtmeli yazıcılarda yapılan sanat) çalışmaları ilk defa bir arada sergileniyor.

“D’evrim” sergisi 2 Ağustos’a Bodrum’da görülebiliyor. Sergiye paralel olarak Prof. Dr. Kıymet Giray’ın katılımıyla “Devrim Erbil’i Yazmak” başlıklı konferans serisi, 18 ve 25 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde gerçekleşiyor.

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