Avrupa için astronomik, Türkiye için ucuz bir transfer hikâyesi! Roma’nın havlu attığı transfer yarışında Atletico Madrid’e çalım atarak mutlu sona ulaşan F.Bahçe İngiliz forvetin bonservisine 40+2, kendisine ise 4 yıl için 32+12 milyon avro ödeyecek.

MEHMET EMİN ULUÇ - Mason Greenwood adı Fenerbahçe’nin gündemine başkan adayı Hakan Safi’yle gelmişti. Özel hayatında yaşadığı çalkantılarla sarsılan kariyerini Marsilya’da yeniden inşa eden 24 yaşındaki İngiliz forvet Safi’nin seçim kozuydu. Greenwood’la her konuda anlaşan Safi seçim kaybetti ama Fenerbahçe camiası İngiliz yıldızdan vazgeçmedi. Camianın beklentilerine cevap vermek için kollarını sıvayan Aziz Yıldırım, hayalleri farkını ortaya koyarak gerçekleştirdi. Safi’nin bonservisi için 50+5 milyon avro ödeyeceği Greenwood’un tapusunu Yıldırım 40+2 milyon avroya aldı. Sadece burada 13 milyon avro cepte kaldı.

YILDIRIM BİTİRDİ

Aziz Yıldırım’ın Greenwood ile yaptığı anlaşmada Fenerbahçe için avantajlı oldu. Hakan Safi’ye 12+5 bonusla “Tamam” diyen İngiliz, Yıldırım’la 8+3 milyon avroya el sıkıştı. Aziz Yıldırım, burada da 6 milyon avroluk bir avantaj sağladı. Greenwood’un Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı düşünülürse, kasada kalan para 24 milyon avro. Yıldırım hem bir hayali gerçekleştirdi hem de toplamda 37 milyon avroluk bir koruma sağladı. Ne Roma ne de Atletico Madrid Fenerbahçe’nin verdiği rakamlara çıkamazken, Avrupalıların astronomik bulduğu transfer, Aziz Yıldırım farkıyla kapatılmış oldu.

Mason Greenwood

HERKES KAZANDI

Fenerbahçe, Greenwood’un bonservisi için 40 milyon avro ödeyecek. Bu paranın yüzde 45’ini (18 milyon avro) Marsilya alacak. Yüzde 40’lık dilimin sahibi ManU’nun kasasına 16 milyon avro girecek. Getafe yüzde 10’la 4 milyon avro kazanacak. ManU’yla özel anlaşması gereği Greenwood da yüzde 5’le 2 milyon avroyu cebine koyacak.

FENER'İN EN PAHALISI

Mason Greenwood 40+2 milyon avroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihini en pahalı oyuncusu ünvanının sahibi oldu. İngiliz yıldız, 75 milyon avroluk Osimhen’in ardından Süper Lig’in en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Ollie Watkins

SIRA GELDİ GOLCÜYE

Mason Greenwood’u devlerin elinden söküp alan Fenerbahçe’de yeni gündem golcü. Vedat Muriç’le yetinmeye niyeti olmayan sarı lacivertliler, bu bölgeyi dünya çapında bir oyuncuyla takviye etmekte kararlı. Transfer komitesinin elindeki listenin ilk sırasında yazan isim ise Ollie Watkins. Sarı lacivertliler hem golcüyle hem de kulübü ASton Villa ile görüşmeleri sürdürüyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için öncelikle oyuncu satışı şart. Elindeki bütün parayı Greenwood’a yatıran Fenerbahçe, kadrosunda yapacağı temizlikten elde edeceği gelirle Watkins’i Kadıköy’e getirmeyi planlıyor.

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