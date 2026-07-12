Nöbetçi golcü, son dakikalarda attığı golle İspanya’yı taşıyor. EURO 2024’te Almanya’ya 119’da attığı golle İspanya’yı yarı finale çıkaran yıldız futbolcu, Dünya Kupası’nda da Portekiz ve Belçika’yı son dakika golleriyle yıktı…

Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika’yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken, son dakikalarda gelen galibiyet golünün sahibi Mikel Merino, ülkede kahraman oldu. Arsenal forması giyen İspanyol golcü, hiçbir zaman millî takımın ‘as’ oyuncu olarak görülmedi. Millî takım kariyerinin büyük bölümünde (49 maçın 26’sı) kulübeden oyuna girdi. Bizim Semih Şentürk için yaptığımız ‘Nöbetçi golcü’ yakıştırmasının İspanyol versiyonuydu. İspanya, EURO 2024’te şampiyonluğa koşarken, çeyrek finalde rakibi Almanya idi. Maçın normal süresi 1-1 bitmişti. 80’de oyuna giren Mikel Merino, 119’da attığı gole İspanya’yı yarı finale taşımıştı.

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Mikel Merino

DOKUZ DAKİKADA İKİ GOL

2026 Dünya Kupası’nda da Merino’nun kulübeden gelerek takımına yaptığı katkı onu ‘Süper yedek’ ünvanını ne kadar hak ettiğini gösterdi. Son 16 turunda golsüz devam eden Portekiz maçında 85’te oyuna girdi, 90+1’de galibiyet golünü attı. Çeyrek finalde bu defa İspanya, Belçika karşısındaydı. Maç 1-1 devam ederken Merino 86’da oyuna girdi, 88’de attığı golle İspanya’yı yarı finale taşıdı. Merino, FIFA Dünya Kupası tarihinde yedek olarak iki farklı eleme aşaması maçında galibiyet golünü atan ilk oyuncu oldu. Merino, bu Dünya Kupası’nda şans bulduğu 9 dakikada iki kere rakip ceza sahasında topla buluştu, iki gol atıp tarihe geçti.

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