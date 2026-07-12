2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasıyla mücadele eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jayden Adams'ın intihar ettiği iddia edildi.

Güney Afrika Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden ve üç maçta forma giyen Jayden Adams, 25 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İNTİHAR İDDİASI

Adams’ın kupadan döndükten birkaç gün sonra depresyon sebebiyle intihar ettiği iddia edildi. IOL haber sitesinin aktardığına göre, Adams intihar ederek hayatını kaybetti. Polis, Adams'ın ölüm nedenini resmi olarak doğrulamazken olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma açıldığını açıklamakla yetindi. Yıldız oyuncu büyükannesini kaybetmesine rağmen Çekya maçında sahaya çıkmıştı.

İngiltere - Norveç maçı öncesi Jayden Adams için saygı duruşu yapıldı

ADAMS İÇİN TAZİYE MESAJI

Güney Afrika Milli Takımı, turnuvada son 32 turuna yükselmiş ancak bu aşamada Kanada’ya yenilerek organizasyona veda etmişti. Güney Afrika Futbolcular Birliği, hayatını kaybeden oyuncu için yayımladığı taziye mesajında, “Güney Afrika futbolu yetenekli bir oyuncusunu, bu spora bağlı bir ismi ve kariyerinde daha büyük başarılara imza atması beklenen genç bir yeteneği kaybetti.” ifadelerine yer verdi.

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