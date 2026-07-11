Güney Afrika Milli Takımı formasını giyen Jayden Adams'tan acı haber geldi. Henüz 25 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, Jayden Adams kimdir, neden öldü?

Güney Afrika Milli Takımı ve Mamelodi Sundowns'ın orta saha oyuncusu Jayden Adams, ülkesini Dünya Kupası'nda temsil etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra 25 yaşında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun vefatının ardından Güney Afrika Spor Bakanı Gayton McKenzie, tüm ulusun büyük bir şok ve üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Güney Afrika Futbolcular Birliği de Adams'ın milli formayı her zaman gurur ve cesaretle taşıdığını vurgulayarak, bu kaybın ülke futbolu için doldurulamaz bir boşluk yarattığını ifade etti.

Güney Afrika polisi, cumartesi sabahı Cape Town'un merkezindeki Schotschekloof semtinde bulunan bir evde 25 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

McKenzie açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Jayden'ın ölüm nedeni henüz doğrulanmadı. Medya mensupları ile kamuoyundan itidalli ve duyarlı davranmalarını, spekülasyondan kaçınmalarını ve ailesiyle Mamelodi Sundowns kulübüne bu son derece zor dönemde ihtiyaç duydukları alanı ve mahremiyeti tanımalarını rica ediyorum.

Resmî bilgiler, zamanı geldiğinde yetkili kişiler tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

JAYDEN ADAMS KİMDİR?

Güney Afrikalı profesyonel futbolcu Jayden Adams 5 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya geldi.

Cape Town'da doğan Adams, Stellenbosch akademisinden yetişti ve Ağustos 2020'de uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak kulübün profesyonel sözleşme imzalayan ilk akademi mezunu oldu. Aynı ayın ilerleyen günlerinde, 28 Ağustos'ta Chippa United ile evinde oynanan ve 1-1 berabere biten maçta yedek oyuncu olarak ilk profesyonel maçına çıktı.

Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası için Güney Afrika kadrosuna seçildi.

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