Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evin balkonunda görülen yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine eve gelen görevli, karyolanın altına saklanan 1 metreden uzun yılanı yakalayıp boynuna sararken, "Yılanlara zarar vermeyelim, onlar doğa dostu" mesajı verdi.

Amasya'da evde görülen yılan, Taşova Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yakalanırken, görevlinin yılanı boynuna sarması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etmesi üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.

Karyolanın altından çıkan yılanı boynuna doladı

“ZARAR VERMEYELİM BUNLAR ÇEVRE DOSTU”

Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı. Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur" diye konuştu.

Yılan daha sonra doğaya salındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası