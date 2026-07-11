İhlas Haber Ajansı
Karyolanın altından çıkan yılanı boynuna doladı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evin balkonunda görülen yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine eve gelen görevli, karyolanın altına saklanan 1 metreden uzun yılanı yakalayıp boynuna sararken, "Yılanlara zarar vermeyelim, onlar doğa dostu" mesajı verdi.
Özetle DinleKaryolanın altından çıkan yılanı boynuna doladı
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Yaşam 1 dk önce
Amasya'da evinde görülen yılan, Taşova Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.
- Rüstem Ilıcak isimli vatandaş, evinin balkonunda yılanı fark edince yardım istedi.
- Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden Süleyman Vural yılanı karyola süngerinin altından buldu.
- Vural, zehirsiz olduğunu belirttiği yılanı bir süre boynuna sardı.
- Vural, yılanlara zarar vermemek gerektiğini ve bunların çevre dostu olduğunu belirtti.
- Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
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Amasya'da evde görülen yılan, Taşova Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yakalanırken, görevlinin yılanı boynuna sarması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etmesi üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.
“ZARAR VERMEYELİM BUNLAR ÇEVRE DOSTU”
Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı. Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur" diye konuştu.
Yılan daha sonra doğaya salındı.
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