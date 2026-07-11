ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide ikinci kadın başrol karakteri Hanzade'yi canlandıracak isim de belli oldu. Yapım ekibi, Hanzade karakteri için oyuncu Hilal Anay ile anlaşma sağladı.

Merakla beklenen dizi Güneşin Doğduğu Yer’de Burak Özçivit, Kenan Kozan karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Hilal Anay'ın canlandıracağı Hanzade ise Devran'ın (Devrim Yakut) kızı, Ceyhun'un (Görkem Sevindik) kız kardeşi olarak hikayede önemli bir yere sahip olacak.

Hilal Anay

Güçlü aile bağları ve karakter yapısıyla dikkat çeken Hanzade'nin, dizinin ilerleyen bölümlerinde olayların merkezindeki isimlerden biri olması bekleniyor.

CELADET'İN GELİN ADAYI HANZADE

Çekimlerinin Adana'da gerçekleştirileceği dizide, Kenan'ın annesi Celadet (Sibel Taşçıoğlu), oğlu için uygun eş adayı olarak Hanzade'yi görüyor. Ailesinin gözbebeği olarak yetiştirilen Hanzade; güçlü bir aile yapısının içinde büyümüş, iyi eğitim almış, zarafeti ve kararlı duruşuyla öne çıkan bir kadın karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

Öte yandan dizinin kadın başrol karakterlerinden biri olan ve Kenan'ın büyük aşkı olarak hikayede yer alacak Tina rolü için oyuncu arayışının sürdüğü öğrenildi. Büyük merak uyandıran "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor.

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