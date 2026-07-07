Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Çukur, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmüyor. 2021 yılında ekranlara veda eden dizinin film olarak geri döneceği iddiası yeniden güç kazandı. Kulislerden sızan bilgilere göre yapım şirketi Ay Yapım, daha önce ertelenen projeyi yeniden gündemine aldı ve dijital platform için hazırlıklara başladı. Müjdeli haberin ardından ''Çukur geri mi dönüyor?'' sorusu gündemin merkezine yerleşti.

İstanbul'un suçla anılan bir mahallesinde geçen ve Koçovalı ailesinin hayatını konu alan Çukur, yayınlandığı dönemde yalnızca sürükleyici hikayesiyle değil, unutulmaz karakterleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Tam 4 sezon boyunca ekranlarda fırtına estiren fenomen dizi finalinin üzerinden geçen yıllara rağmen gündemde kalmayı sürdürürken, dizinin film olarak geri döneceği iddiaları yeniden heyecana neden oldu. Daha önce ertelenen proje için hazırlıkların yeniden başladığı öne sürülürken, gözler şimdi Çukur filminin kadrosu ve yayın tarihine çevrildi. Peki, Çukur geri mi dönüyor?

Çukur geri mi dönüyor? 5 yıl önce final yapan dizinin filmi merakla bekleniyor!

ÇUKUR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2021 yılında final yapan Çukur dizisinin film olarak geri döneceği iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce rafa kaldırılan proje için Ay Yapım'ın yeniden çalışmalara başladığı ve Prime Video ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Filmde hangi oyuncuların yer alacağı ise henüz açıklanmadı.

Çukur geri mi dönüyor? 5 yıl önce final yapan dizinin filmi merakla bekleniyor!

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPTI?

Çukur, Show TV'de 23 Ekim 2017 tarihinde yayın hayatına başladı. 4 sezon boyunca ekranlarda kalan Çukur dizisi toplam 131 bölümün ardından 7 Haziran 2021 tarihinde final yaparak sona erdi.

Çukur geri mi dönüyor? 5 yıl önce final yapan dizinin filmi merakla bekleniyor!

ÇUKUR DİZİSİ YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

Paylaşılan bilgilere göre Çukur dizisi yeniden televizyon dizisi olarak çekilmeyecek. Projenin, dizi yerine film formatında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Konuyla ilgili resmi oyuncu kadrosu ve detaylar ise henüz açıklanmadı.

Çukur geri mi dönüyor? 5 yıl önce final yapan dizinin filmi merakla bekleniyor!

ÇUKUR FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kulis bilgilerine göre Çukur filminin çekimlerinin bu yaz başlaması planlanıyor. Filmin yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapım ekibinden gelecek yeni duyuruların ardından filmin vizyon veya yayın takviminin netleşmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası