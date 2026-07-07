Giresun'da gizemli olay: Patlama sesi, sarsıntı ve gökten düşen parçalar...
Giresun'un Görele ilçesinde duyulan şiddetli patlama sesi vatandaşları korkuttu. Birçok köyden hissedilen olayın ardından jandarma bölgede inceleme başlatırken, bazı vatandaşlar gökyüzünden küçük parçaların düştüğünü iddia etti.
- Patlama sesi Umutlu ve Karakeş köyleri semalarında duyuldu.
- Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Jandarma ekipleri patlamanın kaynağını belirlemek için arama çalışması yaptı.
- İlk incelemelerde patlamaya neden olduğu düşünülen bir cisme ulaşılamadı.
- Bazı vatandaşlar gökyüzünden konfeti veya saçma tanesini andıran küçük parçaların düştüğünü iddia etti.
- Karakeş Köyü Muhtarı Nihat Yılmaz, patlamanın etkisiyle evlerin sallandığını ve üzerine küçük parçalar düştüğünü belirtti.
- Patlama sesinin Tirebolu, Kovanpınar, Işıklı, Karlı ve Doğancı köylerinde de duyulduğu ifade edildi.
- Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
- Patlamaya neden olan cismin bir hava aracı olabileceği değerlendirilse de resmi açıklama yapılmadı.
Giresun'un Görele ilçesinde duyulan şiddetli patlama sesi, bölgede paniğe neden oldu. Umutlu ve Karakeş köyleri semalarında henüz nedeni belirlenemeyen güçlü bir patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, patlamanın kaynağını belirlemek için köy ve çevresinde arama çalışması yaptı.
İlk incelemelerde patlamaya neden olduğu değerlendirilen herhangi bir cisme ulaşılamazken, ekiplerin olayın nedenine ilişkin araştırmaları sürüyor.
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"GÖKYÜZÜNDEN KONFETİ GİBİ PARÇALAR DÜŞTÜ" İDDİASI
Patlama sırasında büyük korku yaşadıklarını anlatan bazı vatandaşlar, sesin ardından gökyüzünden konfeti ya da saçma tanesini andıran küçük parçaların düştüğünü öne sürdü.
Karakeş Köyü Muhtarı Nihat Yılmaz da patlamanın etkisiyle bazı evlerin sallandığını belirterek, kayınbiraderinin evinin üzerine küçük parçalar düştüğünü söyledi. Durumu jandarmaya bildirdiklerini ifade eden Yılmaz, ekiplerin bölgede bazı parçalar bulduğunu ancak bunların ne olduğuna ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini aktardı.
PATLAMA SESİ BİRÇOK KÖYDEN DUYULDU
Patlama sesinin yalnızca Karakeş ve Umutlu köyleriyle sınırlı kalmadığını belirten Yılmaz, Tirebolu, Kovanpınar, Işıklı, Karlı ve Doğancı köylerinde yaşayan vatandaşların da aynı sesi duyduklarını ifade etti.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, patlamaya neden olan cismin bir hava aracı olabileceği değerlendirilse de menşei ve kesin nedeni konusunda resmi makamlar tarafından henüz açıklama yapılmadı. İncelemeler sürüyor.