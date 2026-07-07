ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilk yurt dışı seferini yapan yeni makam uçağı Boeing VC-25B Bridge ile geldi. Katar'ın ABD'ye hediye ettiği ve bir süredir test uçuşları yapılan VIP jet, 400 milyon dolarlık modifikasyonla tam donanımlı bir Başkanlık uçağına dönüştürüldü. 14 bin 800 kilometrelik menzile sahip uçakta, ultra lüks Başkanlık süiti, nükleer patlamaların neden olacağı şok etkisine karşı elektromanyetik savunma sistemleri, oval ofis replikası toplantı odaları ve küçük çaplı operasyonların bile yapılabileceği tıbbi müdahale odası gibi alanlar bulunuyor.

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, başkent Ankara'ya tarihi bir iniş gerçekleştirdi. Dünyanın gözü kulağı bölgesel ve küresel güvenlik konularının ele alınacağı bu kritik zirvedeyken, havacılık ve diplomasi çevrelerinin dikkati Trump'ı taşıyan yeni makam uçağı Boeing VC-25B Bridge'e odaklandı.

YENİ "UÇAN BEYAZ SARAY"IN İLK YURT DIŞI SINAVI

Trump'ın Ankara ziyareti, yalnızca diplomatik açıdan değil, ABD başkanlık filosu açısından da bir dönüm noktası oldu. Test ve modifikasyon süreçlerinin ardından kısa süre önce göreve başlayan bu yeni uçak, ilk resmi yurt dışı seferini Türkiye'ye gerçekleştirmiş oldu. "Uçan Beyaz Saray" olarak da bilinen yeni uçağın bu ilk okyanus ötesi uçuşunu sorunsuz tamamlaması, ABD Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon programındaki başarısını da sahaya yansıttı.

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

HAZİRAN AYINDA FİLOYA KATILDI

Havacılık çevrelerinde büyük merak uyandıran bu yeni makam uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'ne resmi olarak 2026'nın Haziran ayında teslim edildi. Üretimi yılan hikayesine dönen asıl yeni nesil Air Force One uçaklarının teslimatı 2028 yılına sarkınca, mevcut yaşlı filonun yükünü hafifletmek adına "Geçiş Uçağı (Bridge Aircraft)" olarak tanımlanan bu platform acil bir çözüm olarak devreye alındı.

ABD Başkanı Trump'ın, eski uçağın artan bakım maliyetleri ve operasyonel aksaklıkları nedeniyle bu geçici çözümün hızlandırılması için özel talimat verdiği biliniyor.

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

KATAR'IN HEDİYESİNDEN BAŞKANLIK JETİNE

Uçağın arka planında ise oldukça ilginç bir hikaye yatıyor. Boeing 747-8i modeli olan bu dev jet, aslında Katar Kraliyet Ailesi için özel bir VIP uçağı olarak üretilmiş, ardından 2025 yılında Katar tarafından ABD hükümetine hediye edilmişti. Uçak, bağışlanmasının ardından Amerikan savunma sanayi devi L3Harris tarafından 10 ay gibi rekor bir sürede kapsamlı bir modernizasyondan geçirildi. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bir modifikasyon maliyetine mal olan bu dönüşümle uçak, sivil bir lüks jet olmaktan çıkıp tam donanımlı bir komuta merkezine dönüştü.

GÖKYÜZÜNDEKİ DEV

Yeni Air Force One, Boeing'in en büyük yolcu uçağı varyantlarından biri olan 747-8 Intercontinental üzerine inşa edildi. Yaklaşık 76,3 metre uzunluğa ve 68,5 metre kanat açıklığına sahip olan bu mühendislik harikası, gücünü dört adet yüksek yakıt tasarruflu General Electric GEnx motorundan alıyor. Bir önceki nesil olan Boeing 747-200 tabanlı eski Air Force One ile kıyaslandığında gövdesi daha uzun olan yeni uçak, aynı zamanda motorları sayesinde çok daha sessiz ve çevre dostu bir profil çiziyor.

ABD Başkanlık uçağı Boeing VC-25B Bridge.

DÜNYANIN BİR UCUNDAN DİĞERİNE KESİNTİSİZ UÇUŞ

Başkanlık uçağının en dikkat çekici özelliklerinden biri, sunduğu devasa menzil ve operasyonel esneklik. Tam yüklü haldeyken yaklaşık 14 bin 800 kilometre (8 bin deniz mili) menzile sahip olan VC-25B, Washington D.C'den dünyanın pek çok başkentine havada yakıt ikmaline gerek duymadan ulaşabiliyor. Saatte 910 kilometrenin (Mach 0.85) üzerine çıkabilen azami hızı sayesinde Trump, küresel kriz anlarında veya acil diplomatik temaslarda hedefine çok daha hızlı bir şekilde varabiliyor.

UÇAN KALE

Bir uçağın "Air Force One" çağrı kodunu alabilmesi için sadece konforlu değil, aynı zamanda aşılmaz bir kale olması gerekiyor. Yeni uçak, olası füze saldırılarına karşı gelişmiş elektronik harp sistemleri, nükleer patlamaların neden olacağı elektromanyetik dalgalara (EMP) karşı özel zırhlama ve kızılötesi yanıltıcılarla donatıldı. Ayrıca uçağın içine entegre edilen askeri düzeydeki güvenli iletişim ağları, Başkan Trump'ın havada seyrederken bile nükleer kodları yönetmesine ve ordunun tüm kademeleriyle kesintisiz, şifreli bir bağlantı kurmasına olanak tanıyor.

ABD Başkanlık uçağı Boeing VC-25B Bridge.

LÜKS VE GÜVENLİĞİN MÜKEMMEL UYUMU

Uçağın iç dizaynında ise askeri gereklilikler ile üst düzey devlet protokolü kusursuz bir dengeyle harmanlanmış durumda. Katar filosundayken sahip olduğu modern ve lüks iç tasarım büyük ölçüde korunurken, Başkan'ın özel süiti, oval ofis replikası toplantı odaları ve küçük çaplı operasyonların bile yapılabileceği tıbbi müdahale odası gibi kritik alanlar Amerikan standartlarına göre yeniden uyarlandı.

İÇİNDE TAM DONANIMLI BAŞKANLIK SÜİTİ VAR

Yaklaşık 450 metrekarelik devasa kapalı alanda, Başkan Trump'a özel çift kişilik bir yatağın, tam donanımlı bir ebeveyn banyosunun ve şahsi bir çalışma odasının yer aldığı özel bir "Başkanlık Süiti" öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, kabine entegre edilen özel yemek salonu, aynı anda onlarca kişiye hizmet verebilen iki ayrı gurme mutfak ve kıdemli danışmanlar ile basın mensupları için birinci sınıf uçuş deneyimini aratmayan geniş, yatar koltuklu dinlenme alanları uçağın lüks detaylarını tamamlıyor.

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

AHŞAP VE DERİ İŞÇİLİĞİ ÖN PLANDA

Altın varaklı ince detaylardan vazgeçilip Amerikan protokolüne uygun, daha sade ancak son derece zarif ahşap ve deri işçiliğinin ağırlıkta olduğu bu yeni tasarım, uzun okyanus ötesi uçuşlarda bile maksimum konforu garanti ediyor.

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