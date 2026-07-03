ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ne yeni başkanlık uçağı ve beraberindeki 1000 kişilik ekibiyle gelmesi planlanıyor. Trump’ın parçalara ayrılmış olarak getirilecek helikopteri Marine One’ın Ankara’da ABD'li teknik ekiplerce birleştirileceği belirtilirken, makam aracı olarak The Beast yani Canavar’ı kullanacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Zirve kapsamında Türkiye'ye yaklaşık bin kişilik bir heyetle gelmesi beklenen Trump'ın ziyareti öncesinde, ABD'den gelecek güvenlik ve lojistik ekipleri hazırlıklara erkenden başlayacak.

Trump'ın Ankara yolculuğunu, Katar'ın hediye ettiği ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından başkanlık kullanımına uygun hale getirilen Boeing 747-8 tipi yeni Air Force One uçağıyla yapacağı belirtildi.

Trumpın Ankara ziyareti için dev hazırlık! Yeni uçağıyla inecek, helikopteri Ankarada birleştirilecek

1000 KİŞİLİK EKİPLE GELECEK

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki uçakta, başkanlık özel kalemi, ulusal güvenlik danışmanı, basın ekibi, konuşma yazarları, Gizli Servis görevlileri ile hava ve deniz kuvvetlerinden personelin yer alacağı ifade edildi.

HELİKOPTERİ ANKARA’DA YENİDEN BİRLEŞTİRİLECEK

ABD Başkanının kısa mesafeli ulaşımında kullandığı Marine One helikopteri de Ankara'ya taşınacak. Kargo uçaklarıyla parçalara ayrılmış şekilde getirilecek helikopter, ABD'li özel teknik ekipler tarafından yeniden monte edilerek kullanıma hazır hale getirilecek.

Yüksek balistik koruma, füze savunma sistemleri ve elektromanyetik darbelere karşı dayanıklılığıyla öne çıkan Marine One'ın yaklaşık 14 yolcu kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Trumpın Ankara ziyareti için dev hazırlık! Yeni uçağıyla inecek, helikopteri Ankarada birleştirilecek

ÇOK KATMANLI ZIRH SİSTEMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Trump'ın resmi ziyaretlerinde kullandığı Cadillac marka başkanlık limuzini The Beast yani Canavar da Ankara'da görev yapacak. Özel olarak geliştirilen araç, çok katmanlı zırh sistemi ve gelişmiş güvenlik donanımları sayesinde dünyanın en korunaklı devlet araçları arasında gösteriliyor.

ABD'den gelen güvenlik ekiplerinin, güzergâh planlaması ve koruma tedbirleri konusunda Türk yetkililerle koordineli çalışma yürüteceği kaydedildi.

Trumpın Ankara ziyareti için dev hazırlık! Yeni uçağıyla inecek, helikopteri Ankarada birleştirilecek

Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde hem hava hem de kara ulaşımına yönelik güvenlik hazırlıkları en üst seviyede sürdürülürken, zirve kapsamında görev alacak ABD heyetinin önemli bölümünün programdan önce Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Ziyaretin, geniş güvenlik önlemleri ve kapsamlı lojistik organizasyon eşliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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