Samsun açıklarında gizemli konteyner! Kıyıya çıkarıldı, içinden çıkan şaşırttı
Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında balıkçıların fark ettiği gizemli konteyner, teknelerle kıyıya çekildi. Jandarma ekiplerinin kontrollü şekilde açtığı konteynerden çay çıktı.
Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında, sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta balıkçı tekneleri tarafından denizde sürüklenen bir konteyner tespit edildi. Balıkçılar, gizemli konteyneri teknelerle Alaçam Toplu Köyü Limanı mevkisine kadar çekti.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE AÇILDI
Kıyıya ulaştırılan konteyner, balıkçıların yardımıyla karaya çıkarıldı. Ardından jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde açıldı.
İÇERİSİNDEN 'ÇAY' ÇIKTI
Konteynerde yapılan incelemede çay bulunduğu belirlendi. Denizde kaldığı süre boyunca ıslanan çayların kullanılamayacağı gerekçesiyle imha edileceği bildirildi.