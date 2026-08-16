Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında balıkçıların fark ettiği gizemli konteyner, teknelerle kıyıya çekildi. Jandarma ekiplerinin kontrollü şekilde açtığı konteynerden çay çıktı.

Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında, sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta balıkçı tekneleri tarafından denizde sürüklenen bir konteyner tespit edildi. Balıkçılar, gizemli konteyneri teknelerle Alaçam Toplu Köyü Limanı mevkisine kadar çekti.

Samsun açıklarında gizemli konteyner! Kıyıya çıkarıldı, içinden çıkan şaşırttı

KONTROLLÜ ŞEKİLDE AÇILDI

Kıyıya ulaştırılan konteyner, balıkçıların yardımıyla karaya çıkarıldı. Ardından jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde açıldı.

İÇERİSİNDEN 'ÇAY' ÇIKTI

Konteynerde yapılan incelemede çay bulunduğu belirlendi. Denizde kaldığı süre boyunca ıslanan çayların kullanılamayacağı gerekçesiyle imha edileceği bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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