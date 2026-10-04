Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, geçen hafta da yüzde 4,88 gerileyerek 12.270 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks, düşüş serisini üçüncü haftaya taşımış oldu. Hafta içerisinde çarşamba ve perşembe günlerinde 11.900 puan sınırına kadar gerileyen endeksin, bu seviyeden “şimdilik” destek bulduğu görüldü. Bu arada endeks, dolar bazında da yaklaşık son bir yılın dip seviyelerine oldukça yaklaştı ve cuma gününü yaklaşık 250 dolardan tamamladı.

Eylül ortasında problemli fonların tasfiye edilmesiyle başlayan süreçte, bazı belirsizlikler ortadan kalkıyor. Fon mağdurlarına 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kararı, Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulması ve cuma günü gerçekleşen toplantıda ödeme takviminin ele alındığının açıklanması, “normalleşme” için önemli gelişmeler olarak öne çıktı.

Gelinen noktada likidite büyük hisselerde yoğunlaşıyor. Geçen hafta ulaştırma, perakende ve iletişim sektör endeksi daha dirençli kaldı. BİST 100 endeksinde 50 günlük ve 200 günlük ortalamanın 13.700 civarında birbirine yakınlaşması dikkat çekiyor. Resmî verilere göre ağustos sonunda 22,91 trilyon TL olan borsanın piyasa değeri, 1 Ekim’de 17,95 trilyon liraya geriledi. Aynı dönemde yatırımcı sayısı ise 6,81 milyon kişiden 6,63 milyon kişiye düştü.

Diğer gelişmelere baktığımızda, eylül enflasyonu yarın açıklanacak. Piyasada yüzde 2 civarında aylık TÜFE beklentisi mevcut. Enflasyonda akaryakıt fiyatlarından kaynaklanan baskı sürerken; Brent petrolün varil fiyatı 100 dolara yakın seviyelerde tutunmaya devam ediyor. Küresel tarafta tahvil faizlerindeki yükseliş yeni bir risk olarak kendini gösteriyor. ABD’de kasımda gerçekleşecek seçimlerin ardından, Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükselebileceğine dair endişeler de konuşulmaya başladı. Bütün bu denklem, TCMB’nin 22 Ekim tarihli toplantısında faiz kararı için de belirleyici olacak.

Normalleşme

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