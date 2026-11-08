En kötüsü bitti mi?

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 6,72 primle 11.482 puandan tamamladı. Böylece endeks 7 haftalık düşüş serisini sonlandırmış oldu. Dikkat çeken üç teknik sinyale bakarsak;

19 Ekim, 26 Ekim ve 2 Kasım haftalarında test edilen en düşük seviyeler sırasıyla 10.707, 10.759 ve 10.626 olarak kendini gösterdi. Bu bölge, son üç haftada borsanın "şimdilik" dip seviyeleri olarak öne çıkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu bölgenin korunması önem taşıyor.

9 Eylül'de görülen 14.673 puan seviyesinden başlayan düşüş, geçen hafta 10.626'ya kadar devam etti. Gelen tepki alımları ise perşembe günü, bu aralığın FİBO 23,6 geri alım seviyesi olan yaklaşık 11.600 noktasına kadar ilerledi. Bu seviye, ilk direnç olarak kendini gösterdi.

Endeks, fonlarda tasfiye sürecinin başlamasının ardından "kısa vadeli 5 günlük ortalamanın" üzerinde tutunmakta zorlanıyordu. Gelinen noktada 5 günlük ortalama 11.255'te, yani daha geride kaldı. Orta vadeli 21 günlük ortalama ise 11.680 seviyesinde bulunuyor. Endekste 21 günlük ortalamaya yakınlaşma çabası da gözlerden kaçmıyor.

Teknik toparlanma, temelde gerçekleşen bazı gelişmelerden destek buldu. Tasfiye kapsamındaki fonların portföyünde bulunan BİST 30 şirketlerine yönelik satışların tamamlanması, belirsizliği azaltarak Borsa İstanbul'daki alımları destekledi. Olağan tasfiye kapsamında 68 milyar TL, olağanüstü tasfiye kapsamında 62,2 milyar TL olmak üzere yatırımcılara toplamda 130,2 milyar TL ödeme yapılması, motivasyonu artıran gelişmeler arasında yer aldı.

ABD’deki ara seçimlerin ardından Orta Doğu’daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler, enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletti. Brent petrol haftayı yüzde 15'in üzerinde düşüşle 98 dolara yakın seviyelerden tamamladı. Düşük petrol fiyatı, Türkiye'nin enerji ithalatı faturasını ve cari açık üzerindeki baskıyı azaltabilir. Enflasyonla mücadeleyi destekleyebilir. Bu gelişmeler, TCMB'nin faiz indirim sürecine de destek olabilir.

Son gelişmelere bu cephelerden bakarsak, yaşanan türbülansta “en kötünün geride kalmaya başladığının ilk işaretleri” de geliyor gibi görünüyor.

En kötüsü bitti mi?

Ömer Faruk Bingöl'ün önceki yazıları...