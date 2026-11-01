Küresel piyasalarda altının ons fiyatı eylül ayında yüzde 6,45'lik değer kaybının ardından ekimi de yüzde 6,87 düşüşle tamamladı. Ons, söz konusu iki ayda 4.448 dolardan 3.875 dolara geriledi. Aynı zamanda ons, psikolojik 4.000 dolar seviyesinin altına sarktığı gibi haziran ve temmuz aylarında teknik destek vazifesi gören 3.940 doları aşağı kırdı. Cuma kapanışı itibarıyla ons, 6 Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine demir attı.

Altının gram fiyatı ise ağustos ayını 6.899 TL'den tamamlamıştı. Ekim kapanışı 6.220 TL'den gerçekleşirken, son iki aylık düşüşün boyutu yüzde 9,85’e ulaştı.

Bu sert geri çekilmede, küresel piyasalarda farklı cephelerden gelen baskı unsurları etkili oldu:

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin ardından Orta Doğu’da yeniden çatışma endişeleri, enerji piyasalarında risk primini artırarak petrolü yukarı taşıdı. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu tetikleyebileceği endişesi, küresel ölçekte faizlerin “uzun süre yüksek kalabileceği” beklentisini de güçlendirerek altını frenledi.

ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayındaki toplantısında faiz artışı ihtimali öne çıkmaya başladı. Anketlerde bu ihtimalin yüzde 72 düzeyinde fiyatlandığı görülürken; son olarak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem enflasyon risklerinin yüksek olduğuna dikkat çekti ve yakın zamanda ilave sıkılaşmanın gerekebileceğini söyledi.

Son dönemde teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarına ayırdığı yüksek bütçelerin beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin endişeler belirginleşti. Geçen hafta bazı büyük hisselerdeki sert kayıplar, küresel yatırımcıları likit olan altını satmaya yönlendirdi.

ABD’de tahvil faizlerinin düşüşe geçmesi, merkez bankalarının sürekli alımları ve devam eden jeopolitik riskler ise “sarı metal” için destekleyici unsurlar olarak kendini gösteriyor.

‘Altın’a ne oldu?

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