Not alalım…

Ateş yanında duran is, gül yanında duran mis kokar. Eskiler "Huy bulaşıcıdır." der. Bu yüzden birinin ‘kendisi iyi ama çevresi kötü’ olamaz. Tabiata aykırı. Bazen yavaş yavaş bazen bir anda; İnsan kiminle yürüyorsa ona dönüşür.

***

‘Haktan emir almayınca ecel atı koşmaz’ derler.

‘Kul odun taşımadıkça cehennem tutuşmaz’ derler.

‘Yer üstünde ar hattı, yer altında fay hattı var.

Üstteki çatlamadıkça alttaki kırılmaz’ derler…

***

Ummadıklarımız kök saldı, dağ oldu...

Adam sandıklarımız, dağlarda duman oldu...

Dost bildiklerimiz yabancı, güvendiklerimiz hayal oldu..

Ve tüm bunlar bize ders oldu…

Her şey göründüğü gibi olsaydı, eline aldığın deniz suyu mavi olurdu... Göz, rengi görür; hakikat ise görünmeyende saklıdır.

İnsan; dün, bugün ve yarın arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken hayatını kaybeden zavallı bir yolcudur.

Yalan yuvarlandıysa dilinin altına, haram kattıysan servetine, malına; kırdığın bunca gönlün ahı yakında. Yediğin kul hakkı sırtında oldukça değil cami, Kâbe’ye köprü yaptırsan ne fayda...

En sağlam köprüler, en sert suların üzerinde kurulur. İnsan da en güçlü hâline, en zorlu imtihanlarından geçerek ulaşır. Çünkü acı, doğru yaşandığında insanı kırmaz; şekillendirir.

Unutma; iyi bir yara izi, bin nasihatten daha değerlidir…

***

Aklı toy olanla, yeni zengin olanla ve taze makam sahibi olanla yakın olma…

Mesleğinde tecrübeli olanla, bilgide köklü olanla ve eski komşuyla inatlaşma…

Aklı kıt olanı, tecrübesi az olanı ve hayrı az olanı hoşnut etmeye çalışma…

Karakteri zayıf olanla, iradesi zayıf olanla ve delili zayıf olanla istişare etme…

İmanı güçlü olana, kuvvetli olana ve hafızası güçlü olana meydan okuma!

Kötü insanla baş edersin. Ama ‘iyiyi iyi oynayan insanın’ niyetini fark edene kadar çok şey kaybedersin. En tehlikeli insan, kötü olduğunu açıkça belli eden değil... İyiliği en ustaca oynayandır.

***

En büyük hata, vaktimizin olduğunu sanmaktır…

Cahil insan, her sözünde kendini aklar. Âlim insan, her sözünde kendini yoklar…

İnsanoğlu sınanmadıklarının "bülbülü"

Sınandıklarının ise "dilsizidir."

Boşuna dememişler;

Söylemesi kolay yaşamayana.

Yaşasın bakalım zikri aynı mı?

Her yük hafif gelir taşımayana.

Taşısın bakalım fikri aynı mı?..

Yoluna ışık olmayanı, gölgene bile ortak etme. Nokta.



Ninem diyor ki; Demircinin canı demirden berk gerek.

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