Dijital egemenlik, Türkiye için yeni bir güç alanı

Son günlerde dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan siber güvenlik gelişmelerine dikkatle bakmanızı istiyorum. Bir tarafta gıda tedarik zinciri, diğer tarafta finans ve ulaşım sistemleri; bir başka alanda kamu hizmetleri ve seçim güvenliği… Farklı coğrafyalar, farklı yöntemler ama ortak bir kırılganlık var. Modern dünyayı ayakta tutan sistemlerin giderek birbirine daha fazla bağımlı hâle gelmesi.

Yeni dünya düzeninin üzerinde yükseldiği ana fay hatlarından biri tam da burada uzanıyor.

Eskiden bir devleti etkisiz hâle getirmek denildiğinde akla ilk olarak topraklarını işgal etmek, ordusunu sahada yenmek veya ekonomik yaptırımlarla sıkıştırmak gelirdi.

Bu yöntemler elbette ortadan kalkmadı; ancak artık yanlarına çok daha yıkıcı, sinsi ve hibrit araçlar eklendi.

Bir ülkenin elektrik şebekesinde, bankacılık sisteminde veya haberleşme ağında yaşanacak uzun süreli bir kesinti, konvansiyonel bir çatışmanın doğuracağı sonuçlara benzer ölçekte toplumsal ve ekonomik felaketlere yol açabiliyor.

Üstelik tehlike yalnızca teknik sistemlerin durmasıyla da sınırlı değil.

Mücadelenin giderek hayatileşen bir başka boyutu, toplumların algısı ve karar alma süreçleridir. Yapay zekâyla üretilen sentetik içerikler, algoritmalar aracılığıyla yayılan yönlendirmeler ve organize dezenformasyon dalgaları; insanların bilgiye ulaşma, olayları değerlendirme ve sandık başında oy kullanma biçimlerini doğrudan manipüle edebiliyor.

Böylece dijital araçlar, yalnızca teknik altyapıları değil, toplumsal güveni ve zihinsel direnci de hedef alan stratejik bir silaha dönüşüyor.

Böyle bir çağda teknoloji, artık sadece ekonomik kalkınmanın ve ticarileşmenin bir başlığı değildir; doğrudan devletlerin millî güvenlik, beka ve egemenlik anlayışının merkezinde yer almaktadır.

Türkiye’nin 27 Ekim’de Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulunda Dijital Egemenlik Stratejisi’ni gündeme alması bu açıdan son derece kritik ve tarihî bir adımdır.

Toplantıda yapay zekânın doğurduğu yeni tehdit boyutlarından algoritmik manipülasyonlara, kritik altyapıların korunmasından teknolojik bağımsızlığa kadar uzanan hayati başlıklar masaya yatırıldı.

Stratejinin ilgili tüm kurumlarca kararlılıkla uygulanması, süreçlerin takibi ve kamu, özel sektör ile akademi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi de net bir iradeyle karara bağlandı.

Türkiye açısından bu başlığın önemi, sadece küresel dijitalleşme trendlerinden kaynaklanmıyor.

Zira ülkemiz; uluslararası enerji hatlarının, küresel ticaret yollarının ve bölgesel ulaşım koridorlarının tam merkezinde yer alıyor.

Bu jeopolitik konumun ekonomik ve siyasi değeri, artık yalnızca kara yolu, deniz yolu ve hava yolu hatlarıyla ölçülemez. Bu fiziki ağları yöneten dijital altyapıların, veri merkezlerinin ve yazılım katmanlarının güvenliği de aynı derecede hayati önem taşıyor.

Devasa bir limanın işleyişinden gümrük otomasyonlarına, demir yolu ağlarından hava trafiğine, enerji dağıtımından bankacılık altyapısına kadar tüm kritik hizmetler dijital kılcal damarlarla birbirine bağlı. Bu alanlardan birinde yaşanacak zaaf veya kriz, domino etkisiyle tüm sektörleri kilitleyebilir.

Türkiye’nin bölgesel bir ticaret, lojistik ve enerji üssü olma vizyonunun temeli, dijital altyapısının sarsılmaz güvenilirliğine dayanmaktadır.

Savunma sanayimizdeki gurur verici atılımlar da konunun ayrılmaz bir diğer sütunu. İnsansız hava ve kara araçlarından uydu teknolojilerine, radar ve elektronik harp kabiliyetlerinden komuta-kontrol ağlarına kadar tüm sistemlerimiz, yazılım ve veriyle iç içe geçmiş durumda.

Bir savunma platformunun yerli imkânlarla üretilmesi kadar; onu çalıştıran algoritmaların, haberleşme protokollerinin ve çip mimarisinin ne ölçüde kontrol edilebildiği de esastır.

Bu açıdan bakıldığında dijital egemenlik, millî savunma sanayimizin doğrudan tamamlayıcı gücüdür. Elbette teknolojik bağımsızlık, dünyadan izole olmak veya küresel ekosisteme kapıları kapatmak değildir. Aksine, küresel teknoloji ağıyla entegrasyonu sürdürürken hayati alanlarda kendi öz kapasiteni geliştirebilmektir.

Çip üretiminden bulut altyapılarına, siber güvenlik yazılımlarından büyük dil modellerine kadar her kulvarda aynı anda mutlak bağımsızlık yakalamak kolay olmayabilir. Ancak hangi alanlardaki dışa bağımlılığın stratejik bir risk taşıdığını doğru teşhis etmek ve bu alanlarda uzun vadeli millî kapasite inşa etmek mümkündür.

Türkiye bu yolda somut adımlar atmakta. Mayıs ayındaki Siber Güvenlik Kurulunda kritik altyapı sektörleri ve veri egemenliği konularının detaylandırılması, Türksat ile DT Cloud arasındaki yerli bulut protokolü ve kamu verisini güvenli çatı altında toplayacak olan Türksat Gölbaşı Veri Merkezinin temellerinin atılması son derece kıymetli gelişmeler.

Ancak bu hamlelerin stratejik karşılığı, projelerin eksiksiz tamamlanması ve kesintisiz hizmet sunabilmesiyle daha net görülecektir.

Ayrıca unutmamalıyız ki yalnızca tesis kurmak veya yazılım geliştirmek yetmez. Bu sistemleri tasarlayacak, siber tehditleri anında nötralize edecek nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var.

Üniversitelerimiz, teknoloji devlerimiz ve kamu kurumlarımızın ortak ekosistemi bu yüzden şarttır. Veri gizliliği, kamu verisinin nerede işlendiği ve kriz anlarında devreye girecek yedekli altyapıların hazır tutulması dijital egemenliğimizin esasıdır.

Dijital egemenlik; sadece teknolojiye sahip olmak değil, o teknolojiyi her şartta güvenle yönetebilme kabiliyetidir. Verinin kontrolü, yazılım güncellemelerinin kaynağı ve sistemlerin bağımsız çalışabilmesi ana anahtardır.

Haritalar değişmeyebilir.

Sınırlar yerinde durabilir.

Bayraklar gönderde gururla dalgalanmaya devam edebilir…

Fakat bir ülkenin dijital hayat damarları üzerindeki hâkimiyeti ne kadar sağlamsa, geleceğin dünyasındaki hareket alanı ve bağımsızlığı da o kadar güçlü olacaktır.

Türkiye için dijital egemenlik, geçici bir teknoloji gündemi değil. Coğrafi avantajımızı ekonomik güce, teknolojik birikimimizi stratejik kapasiteye ve dijital dönüşümümüzü tam bağımsız Türkiye hedefine dönüştürme mücadelesinin ta kendisidir...

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