İşe bak sen…

Yeni bir akım başladı, meslek mizahı. Biz de bu akıma katılalım mı? Hazır hastaneden yeni çıkmışken tıp alanından başlamalı;
Herkesin içinden geçiyorum; radyoloğum.
Hepinizin içini biliyorum; MR teknikeriyim.
Milletin defterini dürüyorum, muhasebeciyim.
İnsanlara sürekli problem çıkarıyorum; matematik öğretmeniyim.
Karanlık işlerle uğraşıyorum; elektrikçiyim.
İnsanların açığını kapatıyorum; fermuar üreticisiyim.
Kirli işlerle uğraşıyorum; halı yıkamacıyım.
Avratta sahtecilik yapıyorum; makyözüm.
İnsanlar arasında laf taşıyorum; tercümanım.
Taş üstünde taş bırakmıyorum; kepçe operatörüyüm.
Belden aşağı vuruyorum; iğneciyim.
Sürekli bir şeyler çalıyorum; müzisyenim.
İnsanları hayattan soğutuyorum; Klimacıyım
Sabahtan akşama kadar dolap çeviriyorum; mobilyacıyım.
İnsanları hizaya getiriyorum; fizyoterapistim.
Milletin lokmasını sayıyorum; diyetisyenim…
Sürekli şişliyorum; Örgücüyüm.
Herkesin ‘kirli çamaşırlarını’ biliyorum; ev hanımıyım…
Milletin parasını elinden alıyorum; kasiyerim.
Çok iyi dümen çeviriyorum; kaptanım.
İnsanların topunu çalıyorum; defans oyuncusuyum.
Milletin ocağına incir ağacı dikiyorum; peyzaj mimarıyım.
Herkesin boynunun ölçüsünü alırım; terziyim.
Bizde her numara var; ayakkabıcıyım.
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Pilates eğitmeniyim; duruşunuzu bozmayın!
Kalp kırmayın; kardiyoloğum.
Hareketlerinize dikkat edin; beden eğitimi öğretmeniyim.
Balataları sıyırmayın; oto tamircisiyim.
Durduk yere problem çıkarmayın; matematik öğretmeniyim.
Açık vermeyin; siber güvenlik uzmanıyım.
Anestezi doktoruyum; uyanık olun!
Çizgiyi aşmayın; resim öğretmeniyim.
Her şeye maydanoz olmayın; mutfak şefiyim.
Mayalanmadan kabarmayın; fırıncıyım.
Ziraat mühendisiyim; yanlış yerde filizlenmeyin.
Opera sanatçısıyım. Beni bağırtmayın!
Siz de kendi mesleklerinizle ilgili yollayın, derleyelim toplayalım…
Ben mi?
Kimya mühendisiyim; gereksiz kişilerle tepkimeye girmeyin.
Yazarım; hikâyenize yanlış kişileri dâhil etmeyin.
Edebiyatçıyım; Noktayı nerede koyacağınızı bilin…
Ninem diyor ki: Ağaç yemişlerine, insan işlerine göre değerlendirilir.