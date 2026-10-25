Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

İşe bak sen…

Halime Gürbüz
Halime Gürbüz halime.gurbuz@tg.com.tr
Kaydet
|

Yeni bir akım başladı, meslek mizahı. Biz de bu akıma katılalım mı? Hazır hastaneden yeni çıkmışken tıp alanından başlamalı;
Herkesin içinden geçiyorum; radyoloğum.
Hepinizin içini biliyorum; MR teknikeriyim.
Milletin defterini dürüyorum, muhasebeciyim.

İnsanlara sürekli problem çıkarıyorum; matematik öğretmeniyim.

Karanlık işlerle uğraşıyorum; elektrikçiyim.

İnsanların açığını kapatıyorum; fermuar üreticisiyim.

Kirli işlerle uğraşıyorum; halı yıkamacıyım.

Avratta sahtecilik yapıyorum; makyözüm.

İnsanlar arasında laf taşıyorum; tercümanım.

Taş üstünde taş bırakmıyorum; kepçe operatörüyüm.

Belden aşağı vuruyorum; iğneciyim.
Sürekli bir şeyler çalıyorum; müzisyenim.
İnsanları hayattan soğutuyorum; Klimacıyım

Sabahtan akşama kadar dolap çeviriyorum; mobilyacıyım.
İnsanları hizaya getiriyorum; fizyoterapistim.
Milletin lokmasını sayıyorum; diyetisyenim…

Sürekli şişliyorum; Örgücüyüm.

Herkesin ‘kirli çamaşırlarını’ biliyorum; ev hanımıyım…
Milletin parasını elinden alıyorum; kasiyerim.
Çok iyi dümen çeviriyorum; kaptanım.
İnsanların topunu çalıyorum; defans oyuncusuyum.
Milletin ocağına incir ağacı dikiyorum; peyzaj mimarıyım.
Herkesin boynunun ölçüsünü alırım; terziyim.

Bizde her numara var; ayakkabıcıyım.

***

Pilates eğitmeniyim; duruşunuzu bozmayın!
Kalp kırmayın; kardiyoloğum.

Hareketlerinize dikkat edin; beden eğitimi öğretmeniyim.

Balataları sıyırmayın; oto tamircisiyim.
Durduk yere problem çıkarmayın; matematik öğretmeniyim.
Açık vermeyin; siber güvenlik uzmanıyım.
Anestezi doktoruyum; uyanık olun!
Çizgiyi aşmayın; resim öğretmeniyim.
Her şeye maydanoz olmayın; mutfak şefiyim.
Mayalanmadan kabarmayın; fırıncıyım.
Ziraat mühendisiyim; yanlış yerde filizlenmeyin.
Opera sanatçısıyım. Beni bağırtmayın!
Siz de kendi mesleklerinizle ilgili yollayın, derleyelim toplayalım…
Ben mi?
Kimya mühendisiyim; gereksiz kişilerle tepkimeye girmeyin.
Yazarım; hikâyenize yanlış kişileri dâhil etmeyin.
Edebiyatçıyım; Noktayı nerede koyacağınızı bilin…

Ninem diyor ki: Ağaç yemişlerine, insan işlerine göre değerlendirilir.

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.