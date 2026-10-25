İşe bak sen…

Yeni bir akım başladı, meslek mizahı. Biz de bu akıma katılalım mı? Hazır hastaneden yeni çıkmışken tıp alanından başlamalı;

Herkesin içinden geçiyorum; radyoloğum.

Hepinizin içini biliyorum; MR teknikeriyim.

Milletin defterini dürüyorum, muhasebeciyim.

İnsanlara sürekli problem çıkarıyorum; matematik öğretmeniyim.

Karanlık işlerle uğraşıyorum; elektrikçiyim.

İnsanların açığını kapatıyorum; fermuar üreticisiyim.

Kirli işlerle uğraşıyorum; halı yıkamacıyım.

Avratta sahtecilik yapıyorum; makyözüm.

İnsanlar arasında laf taşıyorum; tercümanım.

Taş üstünde taş bırakmıyorum; kepçe operatörüyüm.

Belden aşağı vuruyorum; iğneciyim.

Sürekli bir şeyler çalıyorum; müzisyenim.

İnsanları hayattan soğutuyorum; Klimacıyım

Sabahtan akşama kadar dolap çeviriyorum; mobilyacıyım.

İnsanları hizaya getiriyorum; fizyoterapistim.

Milletin lokmasını sayıyorum; diyetisyenim…

Sürekli şişliyorum; Örgücüyüm.

Herkesin ‘kirli çamaşırlarını’ biliyorum; ev hanımıyım…

Milletin parasını elinden alıyorum; kasiyerim.

Çok iyi dümen çeviriyorum; kaptanım.

İnsanların topunu çalıyorum; defans oyuncusuyum.

Milletin ocağına incir ağacı dikiyorum; peyzaj mimarıyım.

Herkesin boynunun ölçüsünü alırım; terziyim.

Bizde her numara var; ayakkabıcıyım.

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Pilates eğitmeniyim; duruşunuzu bozmayın!

Kalp kırmayın; kardiyoloğum.

Hareketlerinize dikkat edin; beden eğitimi öğretmeniyim.

Balataları sıyırmayın; oto tamircisiyim.

Durduk yere problem çıkarmayın; matematik öğretmeniyim.

Açık vermeyin; siber güvenlik uzmanıyım.

Anestezi doktoruyum; uyanık olun!

Çizgiyi aşmayın; resim öğretmeniyim.

Her şeye maydanoz olmayın; mutfak şefiyim.

Mayalanmadan kabarmayın; fırıncıyım.

Ziraat mühendisiyim; yanlış yerde filizlenmeyin.

Opera sanatçısıyım. Beni bağırtmayın!

Siz de kendi mesleklerinizle ilgili yollayın, derleyelim toplayalım…

Ben mi?

Kimya mühendisiyim; gereksiz kişilerle tepkimeye girmeyin.

Yazarım; hikâyenize yanlış kişileri dâhil etmeyin.

Edebiyatçıyım; Noktayı nerede koyacağınızı bilin…



Ninem diyor ki: Ağaç yemişlerine, insan işlerine göre değerlendirilir.

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