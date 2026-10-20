Gülüp geçelim…

Günaydın… Yüzü olanlar yüzünü yıkasın. Keselerine bereket, bazılarının rezilliğine doyduk…

Yine de aynen devam; kimse için sinirlenip üzülüp bebeksi cildimizi bozamayız.

Bundan sonra idare yok, kim ne yaptıysa iade var. Saygılar…

"Oooo, bomboş hayaller. Dur, peşinden koşayım”cılar, size de selam olsun…

Kendine çok güveniyorsun diyorlar, ne yapayım? Size mi güveneyim?

Biri gelip aşkını ilan etse, sırtına vurup 'Eyvallah kardeşim, sağ olasın; ölmüşlerine rahmet' diyecek vaziyetteyim. Gitgide olaydan uzaklaşıyorum…

Hayvanlara mama verdikten sonra adil dağılım için başlarında bekleyen; daha cılız ve ürkek olanın kumanyasının nöbetini tutan insanlarız biz. Bizi üzmeyin…

Koltukta uzanırken üşürse kalkıp battaniye almak yerine üzerini kırlentlerle, minderlerle örtecek kadar üşengeçler el kaldırsın…

O zamanlar çok saftım… (dün)

Açıkçası artık fotoğraflarda güzel çıkıp çıkmadığıma hiç takılmıyorum. Tek derdim ultrasonda, tomografide ve MR çekimlerinde sonuçlarımın iyi çıkması.

Aile üyelerine bağıran ve tanımadığı kişilere kibarca konuşan ‘el iyileri’, bi kendinize gelin!..

Suyun dili olsaydı birçok insana ‘elini yüzünü değil kalbini yıka’ derdi…

Ben hep haklıyımdır sadece oranı değişir!

Diyete destek olsun diye aldığım sirkeyle evi temizledim çünkü kilonun %80’i nazar!..

Şaka şaka, aslında olay basit; Öfkeni dışa vurunca saldırgan, içe atınca hasta, ekmek arası yapınca şişko oluyorsun…

Bazen en etkili spor yürümek değil sizi tüketen duygusal vampirlerden koşarak uzaklaşmaktır!

Evet uyku problemim var çünkü; geceleri kafamda dolaşan tilkiler, saydığım koyunları yiyor…

Biraz unutkanım, biraz da işime gelmiyor diyorsan gel bir sarılalım.

Reklamlarda görüyoruz bazı bankalar çocuklara kart veriyor alışveriş yapsınlar, para harcasınlar diye. Benim çocukluğumda bankalar ‘kumbara’ verirdi çocuklara ‘para biriktirmeyi öğrensinler’ diye. Hey gidi hey…

Kendilerinden soğutuyorlar sonra;

"Yo son çok doğoşton yoa!”

Arkamdan konuşurken bir de maşallah derseler sevinirim…

‘Her şeyi şakaya vuruyorsun’ diyorlar evet öyle, çünkü eğer bir ciddiye alırsan çok fena olay çıkar. Saygılar…

Üç basit kurala göre yaşayın: Sevgi eylem gerektirir. Güven kanıt gerektirir. Özür değişim gerektirir.



Ninem diyor ki; Sineğin balı, haylazın malı olmaz.

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