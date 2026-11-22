Güü nayy dınnn! Bazı olaylara yeni uyandık.

At izi it izine karışmış; görünen köy bile kılavuz istiyor. Kafamızın içinde adım atacak yer yok. Ama olsun, biz n’aapıyoruz; aynen devam ediyoruz…

Bir kez yardım edersen bu iyiliktir.

Sürekli yardım edersen bu görev olur.

Görev kılığındaki iyilikler ise görünmez olur… Not alalım bunu.

Pandemide ağzımıza kolonya sıktığımız dönemde bile ruh sağlığımız bundan daha iyiydi…

Ayağına kışlık bot giyip, göbek deliğini açık bırakanlar! Meteoroloji sizin yüzünüzden net hava tahmini yapamıyor.

Bazı şeyleri duymazlıktan geliyorum çünkü; Birilerinin saçını bileğime dolayıp yerden yere vurmak, çok yanlış bir davranış…

Hangi cinsten olursa olsun seviyesi sizden düşük birine şans verirseniz; O zirveyi tadar, siz de rezilliği...

Doğalgaz faturası gelince anlayacaksınız kasımda neyin başka olduğunu…

Aşk diye bir şey yok. Ferhat da zaten define arıyordu. Olay patlayınca mevzu Şirin'in üzerine kaldı…

Masada sessizlik olmasın diye yine bütün özelini anlatanlar, buradasınız biliyorum…

Yaşa lafım yok da insan yaşlandığını nasıl anlıyor biliyor musunuz? Eskiden 2 saatlik uykuyla dünyayı fethedecek enerjim vardı, şimdi yanlış yastıkta uyusam üç gün kendime gelemiyorum.

Hayat, bana insanların gerçek yüzlerini gösteriyor. Ama ben "Yok ya, onlar öyle değildir" diyorum. Hayat "Peki, şapşal! Sana bir kez daha göstereyim!" diyor…

Ah be kuzularım, çırpına çırpına uçmayı öğrendiniz, çürük dala konup da ziyan etmen kendinizi…

İş yerinde müdürün odasına kendi fikirleriyle girip onun fikirleri ile çıkanlar el kaldırsın.

İdare ettiğimiz insanların, harika anlaştığımızı sanması da ayrı bir ironi…

Dikkat eksikliğim yok, bazılarını bilerek dinlemiyorum. Ya siz?

Açıklıyorum; dünyanın en niteliksiz ve vasat jürisi; el âlem.

Yüreğini ‘hayırlısı böyleymiş’le yamalayanlar, size de selam…

Dört dörtlük hayatımız olmasa da dokuz sekizlik neşemiz var…

Savaş uzun sürünce, insan düşmanına benzer! Nokta.

Bıçağın keskinliği değil, tutanın niyeti kanatır…

Benim akıllanmak gibi bir planım yok. Siz bu tarafa gelin eğleniriz…

Yüzünüz yere, gönlünüz dara düşmesin diyor iyi haftalar diliyorum…



Ninem diyor ki: Âlim kocar koç olur, cahil kocar hiç olur.

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