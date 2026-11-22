Bir ülkenin kayıpları her zaman bütçe tablolarında, soğuk istatistiklerde görünmez. Bazen yarıda kalmış bir gençliktir o kayıp, bazen temeli atılamamış bir fabrika, bazen ışıkları geç yanmış bir şehir, bazen de dünya sahnesinde elimizden kayıp giden tarihî bir fırsattır.

Türkiye’nin kırk yılı aşan terörle mücadelesine biraz da buradan bakmak lazım. Çünkü terör sadece canımızı yakan bir güvenlik sorunu değil; bu ülkenin yarınlarından çalan, enerjimizi sömüren ve bize nefes aldırmayan ağır bir yüktü.

Dün MHP İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge programında TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı dinledim. Toplantının ardından Sayın Feti Bey’le oturup meseleyi enine boyuna konuşma fırsatı da buldum. "Terörsüz Türkiye" hedefinin hukuki mutfağını, sürecin kırmızı çizgilerini ve bizi bekleyen yeni dönemi sordum. Anlattıkları arasında beni en çok düşündüren nokta şu oldu: Bu mesele sadece silahların susmasıyla bitmeyecek. Asıl imtihanımız, terörün bizden çaldığı zamanı ve kaynakları yeniden bu milletin sofrasına, okuluna, fabrikasına döndürebilmek.

2,3 trilyon dolarlık fatura ve çalınan yıllar

Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına atıfla 40 yıllık mücadelenin ekonomik maliyetinin 2,3 trilyon doları bulduğunu hatırlattı. Dile kolay; 2,3 trilyon dolar!

İnsanın içi burkulmadan edemiyor. Bu devasa kaynak silaha, operasyona değil de eğitime, teknolojiye, tarıma ve gençlerimizin istihdamına akabilseydi bugün nasıl bir Türkiye’de yaşıyor olurduk? Doğu ve Güneydoğu’nun bereketli toprakları, enerjisi, ticaret yolları çok daha erken ayağa kalkmaz mıydı? Kaç gencimiz doğduğu topraklarda işini kurar, gurbete düşmek zorunda kalmazdı?

Elbette devletin evladını korumak için yaptığı harcamalara kimsenin tek sözü olamaz. Bu, devlet olmanın gereğidir. Ama asıl fatura kasadan çıkan para değil; ertelenen hayaller, göç yollarında dağılan aileler ve yıllarca güvenlik kaygısıyla yaşamaya alışmış bir toplum psikolojisidir. İşte bu yüzden Yıldız’ın son 25 aya dair verdiği o bilgi çok kıymetli.

Bu sürede hiçbir Mehmetçiğin burnunun kanamadığını, terörün tek bir eve ya da kuruma zarar veremediğini söyledi. Bu cümle kâğıt üzerinde bir başarı verisi gibi durabilir ama gerçek hayatta karşılığı çok başkadır: Oğlunu askere uğurlayan bir annenin rahat uyuyabilmesi, tarlasına korkusuzca giden çiftçinin huzuru, kepengini umutla açan esnafın güvenidir.

Temenni değil, devlet ciddiyeti ve hukuk

Peki, bu iklim nasıl kalıcı olacak? Silahlar sustuktan sonra hukuk nasıl işleyecek? Devlet, örgütün gerçekten bittiğinden nasıl emin olacak? Görüşmemizde en çok bu soruların üzerinde durduk.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu siyasi iradenin ardından kurulan Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu, aylar boyunca toplumun neredeyse her kesimini; baroları, sendikaları, sivil toplum örgütlerini dinledi.

Sayın Yıldız, MHP’nin yarım asırlık devlet aklından süzülen temel ilkelerin komisyon raporunda yerini bulduğunu vurguladı. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi, üniter yapı, toprak bütünlüğü, Türkçenin resmî dil oluşu ve laiklik... Bunlar pazarlık konusu dahi yapılamayacak ortak çatımızdır. Toplumsal barış ararken devletin temel direkleri konusunda en ufak bir tereddüde yer bırakılamaz.

Terörsüz Türkiye: Kaybettiğimiz 40 yıl, kazanacağımız gelecek

Nitekim 10 Ağustos 2026’da yasalaşan düzenlemenin 467 milletvekilinin oyuyla Meclis’ten geçmesi, siyasetteki geniş mutabakatı gösteriyor. Ama hepimiz biliyoruz ki Meclis’te yasa çıkarmakla sahadaki gerçeklik bir anda değişmez. Sayın Feti Yıldız’ın çizdiği çerçevenin en sağlam tarafı da burada: PKK/KCK ve uzantılarının fiilen bitmesi, silahların teslim edilmesi yetmiyor; bunun MİT, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve TSK tarafından sahada tek tek teyit edilmesi şart. Yani "bıraktık" demekle iş bitmiyor. Devlet politikası iyi niyet temennilerine değil, somut şartlara ve sağlam güvencelere dayanır.

Af değil, adalet terazisi

Toplumun zihnindeki en hassas soruya, "Bu bir af mı?" endişesine de net bir cevap var: Hayır, bu bir af düzenlemesi değil. Suçun tanımı değişmiyor, ceza sorumluluğu silinmiyor. Adam öldürme, müebbet gerektiren suçlar.

Mehmetçiğe kurşun sıkma ya da sivillere yönelik bombalı saldırılar bu çerçevenin tamamen dışında. Kapsama giren dosyalarda ise soruşturma veya infazın belirli şartlarla ertelenmesi söz konusu; yeniden suça bulaşıldığı anda dosya kaldığı yerden açılıyor.

Terörsüz Türkiye, dün yaşanan acıları unutmak demek hiç değildir. Şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin fedakârlığını ve acılı ailelerin adalet beklentisini inciterek hiçbir yere varılamaz. Yıldız’ın sohbetimizin sonunda söylediği gibi, adalet devletin direğidir; siyaset dâhil her adım o teraziyi bozmadan atılmalıdır. Devletin güvenliği ile hukukun güvencesini aynı anda ayakta tutmak zorundayız.

Kendi çözümümüz ve bölgesel ufuk

Dünyadaki benzer süreçler incelenmiş elbette. Ama hiçbir ülkenin reçetesi alınıp bizim bünyemize doğrudan uygulanamaz. Türkiye’nin kendi hafızası, kendi devlet geleneği var. Yıldız’ın "Terörün bitirilmesinde Devlet Bahçeli modeli" olarak tarif ettiği yaklaşım da tam olarak bu: Kendi yaramızı, kendi irademiz ve hukukumuzla sarma kararlılığı.

Üstelik meseleye sadece sınırlarımızın içinden bakamayız. Suriye’den Irak’ın kuzeyine, Gazze’deki insanlık dramından İran gerilimine kadar bütün bir coğrafya yeniden kaynıyor. Sınır ötesinde kurgulanan vekâlet savaşları doğrudan bizim güvenliğimizi hedef alıyor. Dolayısıyla "Terörsüz Türkiye" hedefi, ancak "Terörsüz Bölge" vizyonuyla tamamlanabilir.

Evinin içini sağlama almış, bütünleşmiş bir Türkiye’nin dışarıda eli çok daha güçlü olacaktır.

Özetle; önümüzde güvenlik, kalkınma ve jeopolitik güçten oluşan üç ayaklı bir yol haritası var. Güvenlik olmadan kalkınma, kalkınma olmadan gerçek refah gelmez. Kırk yılda yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz ama aynı acıları çocuklarımıza miras bırakmak zorunda da değiliz. Bir ülke bazen kazandıklarıyla büyür, bazen de artık kaybetmek zorunda kalmadıklarıyla. Kaybettiğimiz kırk yılın hesabını, evlatlarımıza bırakacağımız huzurlu gelecekle vereceğiz.

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