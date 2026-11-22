Türkiye, 1959’da başlayan süreçle 1987 yılında tam üyelik başvurusunu yaptığı, 1999’da adaylık statüsü kazandığı, 2005’te ise resmî müzakerelerine başladığı Avrupa Birliği üyeliği perspektifinden hiçbir zaman vazgeçmedi.

Ancak tam üyelik yolunda önümüzdeki en büyük engel, terör ve Kıbrıs meselesiydi.

Gerek Irak’ta, gerek Suriye’de, hatta 2015’teki çukur-hendek kalkışmasında gördüğümüz üzere, Türkiye içinde teröre en büyük destek, Batı’dan gelmekteydi.

Böyle bir tablo içerisinde, sürecin tamamen dondurulduğu 2018 yılına kadarki tam üyelik müzakerelerinde, Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterlerini karşılamak için kapsamlı reform paketleri, anayasa değişiklikleri hayata geçirildi.

Müzakereler her ne kadar resmî olarak 2018’de dondurulmuş olsa da, aslında 2015’te başlayan yoğun terörle mücadele süreci, iplerin koptuğu nokta oldu.

Aynı anda hem PKK, hem DEAŞ, hem de FETÖ’ye karşı çok boyutlu mücadele başlatan Türkiye’ye destek olması gerekirken, Avrupa Birliği tam aksini yaptı ve terörle mücadele kriterlerinde AB standardını şart koşarak, elimizi-kolumuzu bağlamaya çalıştı.

Güvenliği önceleyen Ankara elbette buna karşı çıktı ve AB ile vize serbestisi diyaloğu askıya alındı.

Türk vatandaşlarının yıllardır Avrupa ülkelerinden vize almakta yaşadığı sıkıntının temel sebebi işte buydu.

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Aradan geçen 11 yıllık süreçte bakın neler oldu.

PKK terör örgütünün, 2015’te Kobani bahanesiyle ülkemizi bölmeye yeltendiği kalkışma bastırıldı.

FETÖ’nün 2016’daki işgal girişimi püskürtüldü.

15 Temmuz ihanet girişiminin ardından başlatılan operasyonlarla Suriye sınır hattımızdaki DEAŞ kökten temizlendi.

PKK’lı silahlı teröristler önce kendi topraklarımızda yok edildi.

Ardından, Suriye ve Irak’taki unsurların tamamen ortadan kaldırılması için Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge süreci başlatıldı.

Nitekim Suriye’de terörü besleyen rejimle birlikte PKK’nın buradaki unsurlarının tasfiyesi de tamamlandı, Irak’ın kuzeyindeki stratejik Mahmur ve Sincar boşaltıldı, geri kalan unsurlar için de takvim işliyor.

Dahası, 10 Ağustos’ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’la terör örgütünün tamamen tasfiyesinin dışında, toplumsal barışı zedeleyen, terörü besleyen altyapının da ortadan kaldırılması hedefi ortaya konuldu.

İşte yaklaşık yarım asırdır Türkiye’nin ayağına pranga olarak bağlanan terörü bahane ederek müzakereleri donduran, “Bunlara göz yummazsanız üye olamazsınız, bizden vize alamazsınız” dayatması yapan Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin 10 yıl gibi bir sürede verdiği cevap bu oldu.

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DEAŞ ve FETÖ’den sonra PKK meselesini de rafa kaldıran Türkiye’nin elini nasıl rahatlattığını, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalarda gördük.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize muafiyeti için gerekli 72 kriterden 66’sını zaten karşıladığımızı, kalan 6’sı için hazırlanan nihai taslağın, bütçe görüşmelerinin ardından TBMM’ye sunulacağını açıkladı.

O kriterler ise şöyle:

Terörle mücadele mevzuatının AB standartlarıyla uyumlu hâle getirilmesi, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşmasının imzalanması, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun tavsiyelerinin uygulanması, suçla bağlantılı konularda tüm AB üyesi ülkelerle adli iş birliğinin sağlanması, Geri Kabul Anlaşması’nın tüm unsurlarıyla uygulanması, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın AB standartlarıyla uyumlu hâle getirilmesi.

İçlerinde en sıkıntılı başlık terörle mücadele mevzuatıydı, artık bununla ilgili masaya oturmakta engelimiz kalmadı.

AB bakalım şimdi ne bahane uydurabilecek!

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