Eski tüfek komünistlerin Rusya aşkı bir başka...

Ha! Bir de Çin ve İran.

28 Şubat döneminde Kemalizm şemsiyesi ve laiklik kılıfı altında, muhafazakâr Sünni Anadolu insanını İrancılıkla yaftaladılar…

Şimdi en büyük İrancılığı kendileri yapıyorlar.

Suriye’de 1 milyondan fazla sivili katlettiklerinde bile ne Rusya’ya, ne katil Esad rejimine, ne de İran’a toz kondurdular!

Ülkemizdeki darbelerin mimarı NATO üzerinden Batı’yı haklı olarak hedef alırken, ne hikmetse bu defa da Türkiye’yi, Avrasya blokunun kucağına oturtma hayalleri kurdular.

Rus düşünür ve siyaset teorisyeni Aleksandr Dugin de bizim "ulusalcılar" olarak tarif ettiğimiz sözde anti-emperyalist Avrasyacıların her daim "idolü" oldu.

Şimdi şu geldiğimiz yere bakın;

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Chinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Çin’de üçlü zirve yapacak.

Hiç şüphe yok ki, yeni dünya düzeni bu üçlünün gündeminde olacak.

Yeni bir dünya savaşının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşecek zirve öncesi, Avrasyacılık ideolojisinin öncülerinden Dugin dikkat çeken bir harita paylaştı.

Dünyanın ABD, Çin ve Rusya tarafından paylaşıldığı bir haritaydı bu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllardır BM kürsüsünden “Dünya 5’ten Büyüktür” çıkışıyla bu emperyalist ülkelerin kurduğu hegemonyaya kafa tutarken, bu beyefendiler İngiltere ve Fransa’yı da denklem dışına atarak dünyayı üçe bölüp, aralarında paylaşma peşinde.

Şimdi, on yıllardır anti-emperyalist geçinen ulusalcılara sormak lazım; Dugin’in ABD ile dünyayı paylaştığı emperyalist haritaya bir cevabınız var mı?

Yoksa zaten sizin için Atatürkçülük, laiklik, anti-emperyalizm, devletçilik, üniter devlet, bağımsızlık iddialarınız göstermelikti de, aslında Dugin’in Türkiye’yi Rusya hinterlandına dâhil ettiği haritanın gerçekleşmesi için mi uğraşıyordunuz?

***

Rusya ve Esad rejimi Suriyeli çocukları kimyasal silahlarla bombalarken, ekmek bulamasınlar diye fırınları bile yerle bir ederken bunların hiçbir şey olmamış gibi davranmaları, dahası katliama arka çıkmaları zaten çok şey anlatıyordu…

İki ayağı da Türkiye topraklarına basmayan, “Başkasından önce benim milletimin ve ülkemin menfaati” demeyen zihniyetten hep korkmak lazım zaten.

Şükür ki, bugün Türkiye’nin yönetiminde Batı güdümlü mankurtları da, Batı karşıtlığı kılıfı altında Türkiye’yi Rusya ve Çin’in esareti altına sokmaya çalışanı da çok iyi tanıyan ve gören bir irade var.

Tarihin böylesine hassas, böylesine tehlikeli bir döneminde böyle bir iktidarın işbaşında olması; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi tecrübeli, gücünü sadece milletten alan, iki ayağı da Anadolu topraklarına basan bir liderin dümende bulunması, en büyük şansımız olsa gerek.

Söz konusu Türkiye’nin menfaatleri olunca her türlü siyasi riski göze alabilen MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin, ülkemizin bekası için 15 Temmuz hain işgal girişiminden bu tarafa kararlı ve net bir biçimde Sayın Erdoğan’a verdiği destek de bir o kadar kıymetli.

Ne Rusçu-Avrasyacı, ne de "Altılı Masa"dakiler gibi Batı’cı, NATO’cu…

Dünyayı tekrar paylaşmak için üçlü zirvelerin yapıldığı bir dönemde Türk Asrı, Türkiye Yüzyılı gerçekleşecekse, bunu yapacak bir tek irade var; o da Cumhur İttifakı.

Gerisi… Maalesef.

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