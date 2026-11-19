Zaman zaman bu ana başlık altında kaleme aldığım yazılarla dikkati çekmeye çalıştığım bir mesele var: İslamsız Türk hattı bir projedir...

Durup dururken böyle bir konuyu gündeme getirmiyorum. Dikkatimi çeken olaylar, söylemler ve toplumsal mühendislik girişimleri, bu konudaki kaygılarımı ve değerlendirmelerimi teyit ediyor.

Küresel değişim ve dönüşüm sürecini uzun zamandır takip ediyoruz ve bu süreçte İslam dininin ve Müslümanların nasıl hedef alındığını görüyoruz. Müslüman ve inançlı insanların farklı oyunlara alet edildiğine, çeşitli operasyonların hedefi hâline getirildiğine de şahit oluyoruz.

Bu arada, zaafları kullanılarak İslami değerleri hayat tarzı edinmiş isimler üzerinden yürütülen mühendislik faaliyetlerini de anlamamız gerektiğini düşünüyorum.

Öte yandan, Türk dünyası hattındaki devletlerin kendi içlerinde yaşadıkları tartışmaları da bu çerçeveye dâhil etmeliyiz.

Şurası bir gerçek ki İslam’ın değer ve içeriklerinin toplumları birleştirme gücünü herkes görüyor. Dolayısıyla bu gücün farkında olanların, kendisine bir mefkûre edinen toplumları ve devletleri de hedef alması şaşırtıcı değil. Bir taraftan toplumların değerlerinin içi boşaltılırken diğer taraftan yerlerine farklı düşünceler ve yeni fikirler tedavüle sokuluyor. "İslamsız Türklük" meselesi, bu büyük çöküş projesinin başında geliyor...

Peki ama neden?!. İslam meselesi önce “İslam terörü” başlığı altında işlendi. Bu söylemi sözde haklı çıkarmak için terör örgütleri de kullanıldı.

Bu plana karşı koyabilmek için Orta Doğu coğrafyasında devletlerin tasfiye edilmesini, işlevsizleştirilmesini ve despot liderlerin idama kadar uzanan süreçlerini iyi analiz etmeliyiz. Ayrıca dünya yeniden şekillenirken İsrail’in ve Siyonist yapının bu coğrafyada gerçekleştirmek istediklerini, Osmanlı döneminden itibaren Batı eksenli provokasyonları ve kendi içimizdeki odaklarla ortaklaşa yürütülen çöküş süreçlerini yeniden okumak ve anlamak zorundayız.

Bugün geriye dönüp baktığımda, geçmiş dönemlerdeki söylem ve eylemlerin, yeni dünya düzeninin inşası adına toplumlar üzerinde yürütülen mühendislik faaliyetlerinin hazırlayıcı unsurları olduğunu görüyorum.

Azerbaycan dâhil bütün Türkistan coğrafyasında İslam karşıtı söylemlerin sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulması, provokatör mankurtların İslam aleyhinde hiçbir çekince duymadan, hakarete varan ifadeler geliştirmesi tesadüf olabilir mi?

Hayır, tesadüf değil!.. Hedefler ve toplumlarda oluşturulmaya çalışılan ortak mefkûre anlayışı, aslında bu konuda önemli ipuçları veriyor.

İçi boşaltılmış toplumların, paraları ne kadar fazla olursa olsun, bunu anlamlı bir güce dönüştürmeleri mümkün değildir. Zenginlik yalnızca petrol, doğalgaz ve finansal imkânlardan ibaret değildir. Bunlar, medeniyet kurma yolculuğunda kullanılacak imkânlardır. Bir toplumun, bir milletin hedefi yoksa; dünyayı güzelleştirmek için elindeki imkânları değerlendirecek aklı, vizyonu ve iddiası bulunmuyorsa onu yönetmek kolaydır...

Bunun örnekleri çok fazla. Osmanlıdan hareketle pek çok değerlendirme yaptığım yazılarım var. Osmanlıyı çökertmek için harcanan çabanın nedenlerini anlamak zorundayız. Çünkü yeni bir dünya kuruluyor. Biz ise tarihin sahnesine, kaldığımız yerden devam etmek üzere yeniden çıkmayı hedefliyoruz.

İslam değerleriyle medeniyet kurma çabasının nasıl bir küresel değişime yol açabileceğini tahmin etmek zor değil. Bu nedenle İslam’la yükselmeyi tercih edenlerin “terörist” görüntüsüyle tanımlanması da bir projedir! Aynı şekilde, bu toplumların gelişmemiş; kültür, bilim ve teknoloji üretemeyen yapılar olarak tanıtılması için çaba harcandığı da ortadadır...

Din ve değerlerin basitleştirilmesi, cemaat ve tarikatların bir kısmının içine kadar sızmış yabancı operasyonların, para ve finans ilişkilerinin toplumdaki karşılığı nedir? İslam gibi derin bilgi birikimine ve insan merkezli bir medeniyet anlayışına sahip bir yapıyı; finansal ilişkiler ve yabancı istihbarat bağlantıları bulunan isimler üzerinden algılamamızı sağlamaya yönelik çabaları tesadüf olarak görebilir miyiz?

İnsan, nefsine yenik düştüğünde zaten mağlup olmuştur. Nefsine galip geldiğinde ise zaferi tatmıştır.

Böyle bir dünyada, içi boşaltılmak istenen dinimize yönelik operasyonları görmek zorundayız. Elbette dinin sahibi onu koruyacaktır. Ancak bizim de bu dinle birlikte var olmak, yaşadığımız dünyayı ve sonsuzluğumuzu kurtarmak için Allah’ın emirlerini rehber edinmemiz gerekiyor. Dinimizi ve sevgili Peygamberimizi hedef alan dillere karşı duruşumuz, aslında kendi hedeflerimizle ve medeniyet iddiamızla da doğrudan bağlantılıdır.

İslam’dan ayrıştırılması istenen Türk hattına, bu dinin Arapların dini, kıyafetlerinin de Araplara ait olduğu söylemini benimsetmek de tercih ettiğimiz hedeflerle doğrudan bağlantılıdır.

Senin "ortak kader" arayışını, dünyayı güzelleştirecek "ortak hedeflerini" elinden almak; seni medeniyet iddiasından uzaklaştırmak ve küresel ölçekte saf dışı bırakmakla bağlantılıdır.

Türk dünyası hattında da Türkiye’de yaşananlara benzer süreçler yürütülüyor. İslam’ı ve değerlerini uzak tutmaya gayret etmek, sizi olsa olsa BAE benzeri bir yapıya dönüştürür: İddiasız, İsrail’le iç içe ve küresel finans patronlarına bağımlı bir yapı...

Oysa İslam’la birlikte, Allah’ın emirlerine göre bir yola talip olmak; seni medeniyet sahibi, küresel aktör ve bir mefkûre yolcusu yapar.

Para her şey olsaydı, dünyanın gördüğü nice zengin toplum ve devlet tarihin tozlu sayfalarında kaybolmazdı. Toprağın altında kalmış, bir zamanlar büyük imkânlara sahip nice medeniyet var. Hepsinin de fazlasıyla parası vardı. Ancak para, tek başına bir medeniyet kurmaya yetmedi!..

Rusya’ya bakıyorum. Ortodoks yapıları güçlendirmek için çaba harcıyorlar. Çünkü toplumlarını bir bütün olarak ayakta tutacak, manevi değerlerle birlikte küresel şeytani yapıya karşı koymalarını sağlayacak gücün bu değerlerde olduğuna inanıyorlar.

LGBT gibi toplumun kodlarını bozduğunu düşündükleri yapıların etkisine karşı koyabilmek için dinlerine ve manevi değerlerine ihtiyaç duyuyorlar. Aynı durumu ABD, İngiltere ve Fransa’da da gözlemlemiyor muyuz?

Kendileri için geçerli olan dinî değerler, söz konusu İslam olduğunda neden sözde terörizmle birlikte anılıyor? Bu örgütleri kim kurdu, kimler kullandı?

Demem o ki, İslamsız bir yolculuk tasarımı, bir projedir...

Türkler, İslam’la birlikte bir fikir etrafında şaha kalktı. Bilgi birikimi, edebiyatı, tarihi ve mefkûresiyle büyük bir medeniyet yürüyüşü ortaya koydu.

Geçmişte yaşananları iyi okumalı ve anlamalıyız. Çünkü bugün yaşananların ve gelecekte yapılmak istenenlerin kodlarını, geçmişteki örneklerden hareketle çözebiliriz. Projelerin neden, niçin ve kimler tarafından hayata geçirildiğini öğrenmeliyiz ki onlara karşı koyabilelim...

Gaflet, cehaletin kapısıdır. Gafletten uyanmalı ve kendimize dönmeliyiz!..

Sevil Nuriyeva’nın önceki yazıları…