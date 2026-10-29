Kendi gürültümüzde kaybolan can sıkıcı gerçek şu; İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem dağıldı, adım adım Üçüncü Dünya Savaşı’na gidiyoruz.

Kurulan ittifaklar da, bozulan ittifaklar da, hareketlenen sokaklar da bunun habercisi...

Biz bunu Doğu Akdeniz çevresindeki ülkelerde darbeler ve Türkiye gibi ülkelerdeki darbe girişimleri üzerinden yazdığımızda Ukrayna’da komedyen Zelenskiy henüz Devlet Başkanı bile seçilmemiş, “Halkın Hizmetkârı” isimli dizide yanlışlıkla Cumhurbaşkanı olan bir karakteri canlandırıyordu.

Sahnelerde komedyendi, sosyal medyada çok aktifti, alabildiğine Batı’cıydı, oynadığı dizide ‘yolsuzluklarla’ savaşıyordu, mevcut siyasetçilerden sıkılan milyonların umuduydu…

Bir yıl sonra, oynadığı dizi ile aynı adı taşıyan partinin cumhurbaşkanı adayı oldu…

Bizde, Kuruluş Ertuğrul dizisinden ilhamla türetilen parti gibi!

Ukrayna’da senaryo gerçeğe dönüştü, Zelenskiy, Nisan 2019’da yapılan ikinci tur seçimlerde yüzde 73 gibi yüksek bir oyla ‘yanlışlıkla’ cumhurbaşkanı seçildi.

Ülke, beş yıl sonra, yani 2024’te kendini Rusya ile savaşta buldu.

Batı’nın “Sizi NATO’ya alacağız” gazıyla girdiği savaşta Ukrayna’nın can kaybının milyonu aştığı söyleniyor.

Bacaklarından tutulup yerlerde sürüklenerek askerî araçlara atılan gençlerin videolarını izlemişsinizdir.

Askerlikten kaçmak için sokağa çıkmayan Ukraynalı gençler, evlerine yapılan baskınlarla toplanıp, insan kıyma makinesine dönüşen cepheye yollanıyor.

Çok değil, şundan daha birkaç sene evvel komedyen oyuncu Zelenskiy onlar için umuttu.

Bir zamanlar Zelenskiy’nin komedi videolarının viral olduğu ülkede, sonra yaşlı bir kadının sözleri viral oldu;

“Bir komedyeni seçtik, bombaların altında eğleniyoruz.”

***

Hayat böylesine acımasız işte…

Girdiğimiz tünel kapkaranlık; bir örneği de Gazze...

Hepsini görüyor, her nedense dünyayı, ülkeler düzeyinde çeteleşmiş bir mafya örgütünün yönettiğini görmezden geliyoruz.

Ukraynalılar bu vakitten sonra Zelenskiy’yi seçtiğine pişman olsa ne fayda!

Nitekim savaşın ilk yılında kendisi bile pişman oldu, Rusya ile anlaşmak istedi, ABD’de dönemin Biden yönetimi “Hoop!” dedi, CIA “Yerine başka birini bulmamız zor olmaz” diye tehdit etti, el mecbur geri vites yaptı.

Erdoğan devreye girdi, İstanbul’da tarafları barıştırmak istedi, İngiltere “Olmaz” deyince, bütün çabalar boşa gitti.

Bakın, artık kararı Ukraynalılar ya da Zelenskiy de alamıyor, çünkü onlar sadece kurban!

Rusya ile onların canı üzerinden savaşan aslında başkaları…

Zelenskiy Ukraynalıların ‘yanlışlıkla’ seçtikleri bir oyuncu, Batılıların ise ‘tam isabetle’ seçtikleri bir figüran.

***

Ukrayna’nın, bir komedyeni başaktör seçerek geldiği şu trajik duruma bakın;

ABD şimdi Rusya ile anlaşmak istiyor, bunun için Ukrayna’ya verdikleri teknolojik desteği azaltıyor.

Elon Musk’ın Starlink uydularını kullanıyorlardı mesela, Musk internet hizmetini kısıtlayınca Ukrayna ordusu dımdızlak ortada kaldı.

Zaten bu destek olmasa Ukrayna hiçbir şey yapamazdı.

Zira Starlink’in dünya yörüngesinde 11 binden fazla uydusu var.

Rusya bile ordusunun hizmetine sunmak için Rassvet ismiyle benzer bir projeyi başlattı, sözde 300 uyduya sahip olacaklardı, bugüne kadar 32 tanesini uzaya fırlatabildi. Bunların da ne kadarını yörüngeye oturtabildiği şüpheli.

Türkiye’nin ‘Uzay Vatan’ hedefleri kapsamında Gökbağı ve Fergani projeleri var, hayata geçirildiğinde bizim de kimseye eyvallahımız kalmayacak.

Avrupa başta olmak üzere, aklı başında her ülke Büyük Savaş için hazırlık yaparken, dünya siyasetinde de mühim gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanı Trump, hem Avrupalılara ticareti yasakladığı Rusya ile dizel anlaşması yapıp Batı dünyasını çıldırtıyor, hem de ekonomik kıskaca almaya çalıştığı Çin’le arayı yumuşatacak adımlar atıyor.

Nitekim Starlink hizmetini kısıtlayan da, Rusya ile savaşın bütün suçunu Ukrayna lideri Zelenskiy’ye yıkan da Trump.

Hatta, “Ukrayna’nın yeni bir cumhurbaşkanı seçmesinin zamanı geldi” diyerek, Putin’i hoşnut edecek adımlar da attı.

Buna karşılık Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü bir görüşme yapmayı teklif etti.

Şayet bir araya gelirlerse, bu zirvenin ‘Dünyayı paylaşmak için yapılacağı’ muhakkak.

Enerji, gıda, ekonomik anlaşmalar, yer altı kaynakları, ticaret zinciri ve tedarik yolları, yapay zekâ, dijital teknoloji alt yatırımları…

Paylaşacakları başlık çok.

Aralarında rekabet hep olacak ama, burada anlaşırlarsa kendilerince yeni bir dünya sistemi(!) kuracaklar.

Çin Devlet Başkanı da geçtiğimiz ay Beyaz Saray’da üstüne basa basa bunu söyledi zaten…

Uluslararası ilişkilerde, yükselen bir gücün, mevcut küresel güçle çatışmaya yol açmasını tanımlayan ‘Tukidides tuzağı’na dikkat çekerek, bunun tarihsel bir kaçınılmazlık olmadığını, kazananı olmayacak yeni bir savaşa girişilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yani özetle, Trump’a “Bölüşerek, anlaşarak birlikte kazanabiliriz” dedi açıkça.

Putin de “Masada ben de olayım” diyerek üçlü görüşmeye davet etti, hepsi bu.

***

Romantik hayalleri bir kenara bırakırsak, büyük ülke işte böyle olunuyor.

Düşman gibi görünseler de, arka planda ortak bir sistem işliyor, dünyanın geri kalanı onlara uymak zorunda kalıyor.

Burada da tecrübeli liderlik kritik önem arz ediyor.

Gücünü sadece ülkesinden alan ve tamamen kendi ülkesi için harcayan liderlik…

İkinci Dünya Savaşı sonrası “Biz ne istersek o olacak” diyen 5 ülkeden ikisi bakalım masada yer alabilecek mi?

İngiltere, Trump’ın seçilmesiyle bozulan düzenini tekrar kurmaya çalışırken, Fransa sokak olaylarıyla boğuşuyor.

Bu iki ülke dışişleri bakanı ve Alman bakanın, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yapılan toplantıya katılması dikkat çekiciydi.

***

Avrupa’da, Rusya’ya karşı Ukrayna, İsrail’e karşı Gazze tutumuyla bağlantılı görülen sokak olaylarını Türkiye’ye taşımak için çırpınan tek siyasetçi var; Türkiye’nin Zelenskiy’si yapmaya çalıştıkları Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluklarını örtmesi için İngiliz’den sürekli yardım isteyen Yeni Parti lideri Özgür Özel.

Dikkat çeken şu ki, İmamoğlu da, Zelenskiy’nin Ukrayna Devlet Başkanı seçildiği yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

Elin adamı "yanlışlıkla" birini seçiyorsa bile hiç değilse yolsuzluklarla mücadele etsin diye seçiyordu, bizimkiler ise yolsuzlukların üstünü kapattırmak için yırtınıyor!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kim olursa olsun sonuna kadar gidin” talimatı verdiği, Adalet Bakanı Gürlek’in çabaları ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın titiz soruşturmasıyla patlak veren fon krizini bahane ederek, Özel’in, kendi yolsuzluklarının üstünü kapattırmaya, kurgu Zelenskiy’sini kurtarmak için gençleri sokağa çağırması ülkemiz açısından içler acısı bir durum.

***

Erdoğan üstlerine gittikçe gözleri dönen ‘Ekosistem’cilerin son ilham kaynağı, Sırbistan.

Tıpkı 2019’da Ukrayna’da olduğu gibi, bu defa Sırbistan’da partisi bile olmayan gençler, aylardır devam eden protestolardan doğan hareketle, Öğrenci Listesi adı altında seçime girerek 14 yıllık Vucic iktidarını devirdi.

Bizde Gezi olaylarının siyasi neticeye ulaşması gibi düşünebilirsiniz.

Seçim kazanmak tamam da, ülke yönetmek bambaşka bir şey.

Sırbistan’da şimdi önemli olan, tek başına iktidar kurabilecek sandalye sayısına ulaşan listenin, bundan sonra ne yapacağı.

Tıpkı Ukrayna’da olduğu gibi sevinç kutlamaları yapan, Avrupa’dan bol bol tebrik alan Öğrenci Listesi bakalım Sırbistan’ı nereye götürecek!

Başa dönelim…

Ukrayna’da gençlerin sevgilisi komedyen Zelenskiy sözde ‘yolsuzluk savaşçısı’ydı…

Şimdi o gençlerin çoğu ya öldü yahut yurt dışına kaçtı.

Artık yolsuzluk var mı, varsa ne kadar kimsenin umurunda değil, zaten hesap soracak sistem de yok...

Bundan tek şikâyet eden ABD Başkanı Trump, bu yüzden sıkça Zelenskiy’yi “Bizi soydunuz” diye azarlamakta.

Ukrayna ise Trump ve Putin arasında pazarlık konusu.

Anlaşırlarsa Ukrayna’da ölen öldüğüyle kalacak, ülke paylaşılacak.

Irak’ta, Libya’da ve daha pek çok ülkede olduğu gibi.

Çin devlet başkanıyla üçlü toplanırlarsa aynı paylaşım dünya sistemi için yapılacak.

Her iki ihtimalde de, yeni milyonlar ölecek.

Yanlışlıkla!

Yücel Koç'un önceki yazıları...