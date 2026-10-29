Muhteşem gol

Bizim ligde olsun, takımlarımızın Avrupa kupalarında olsun İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe forması içinde Galatasaray’a attığı golün eşine rastlamak çok zordur. Havada uçarak muazzam bir sol vuruşla filelere gitti top. Ben kendisini de kutluyorum, ona forma verenleri de tabii kutluyorum.

Adam gol adamı

Galatasaray’da Victor Osimhen diye bir son uç adamı var. Son dev derbide de iki tane gol atarak takımını 3 puanla buluşturdu. Bu oyuncunun adı girişte de değindiğim gibi gol makinesi Osimhen’dir. Bir tek eksiği vardır ya da yanlışı diyelim. Ofsaytta kalmayı henüz kurtarmış değil. Aslında o tekniği vuruş özelliği olan birinin bundan daha erken kurtulması lazım.

Amed SF bu

Süper Lig’in yeni takımı Amed SF’nin başlayan maratonda ne yapacağını çok merak ediyordum. Son maçta da Samsun’u Samsun’da yendiler. Bu takımın oyuncularını kadroya kazandıran ve o oyuncuları çalıştıran teknik adamı da kutluyorum. Dört eski şampiyonun zirvede dolandığı lig maratonunda en üst sıra da dâhil gezinmek kolay bir şey değildir.

Rıza’yı da mı kaybettik!

Millî güreşçimiz Rıza Kayaalp, son büyük şampiyonadaki bir numaralı madalya ümidimizdi. Ama ne oldu derseniz maalesef yenilip elendi. Geçmiş olsun Rıza kardeş.

Bizim elçiler iyi durumda

Avrupa kupalarında mücadele edenlerden Trabzonspor, Rizespor’u deplasmanda 4-3 yenmeden önce Avrupa kupasında da 2-0’lık net galibiyet yakalamıştı. Beşiktaş da 2-2’lik Avrupa Ligi beraberliğinden sonra Başakşehir’i 2-0 gibi net bir skorla geçerek şampiyonluk yarışında varım diye bağırıyordu. Anlaşılan o ki, bu seneki yarış çok renkli ve heyecanlı geçecek.

Hakikaten İsmail gitti mi?

Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinden sonra mini bir toplantıda görevinden istifa etti. Başkan Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin ve bir kişi daha o toplantıda vardı. İsmail’in artık takımda kalmasının fayda değil zarar getireceği görüşünde birleştiler. Şimdi favori Vincenzo Montella deniyor. Ya bu Fenerbahçe doğru dürüst bir teknik direktör bulamayacak mı?…