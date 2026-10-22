Millî takıma servet!

Salı sabahı gazeteyi elime alınca çok şaşırdım doğrusu. Neden mi? Çünkü millî takımın yönetimi Sergen Yalçın’a sunulmuştu. Eh, TFF Başkanı böyle olursa daha ne büyük sürprizlerle karşılaşacağız, kim bilir! Bakalım Sergen Hoca hipodromdan ne zaman dönecektir?

Avrupa’da feci yenilgiler

Ben bu satırları yazdığımda henüz Fenerbahçe ile Galatasaray Avrupa’daki maçlarını oynamamışlardı. Ama ondan önceki maçlarda Galatasaray, içeride Barcelona’dan 4, Fenerbahçe de deplasmanda Aston Villa’dan 6 gol yemişti. Ne kadar acı, değil mi? Transfere çuvalla para döken kulüplerin hâline bakın!

Sonrasında iki galibiyet

G.Saray ile Fenerbahçe’nin yıkıldığı günlerin hemen sonrasında Avrupa sahnesinde Trabzon 4 gol attı, Beşiktaş da 3 gol attı! Her iki takımı da kutluyoruz tabii ki. Gerçi rakipleri G.Saray ile F.Bahçe’ninkiler kadar güçlü değildi ama ne de olsa Avrupa futbolunun haritasında belli bir bölgeden geliyorlardı.

Yeni kralı tanıyor musunuz?

Şimdi okurlarım şaşırmışlardır: Kim bu kral diye! Hemen açıklama yapayım: Barcelona maçı başta olmak üzere daha birçok karşılaşmada Galatasaray’ın golcüsü Osimhen, ofsaytta kalma rekoru kırdı! Kalitesi tartışılmaz bir oyuncu olan Osimhen’in böyle bir yanlışın içinden kendini dakikalarca kurtaramamasına şaşırdım.

İsmail’e yazık ettiniz!

Televizyon kanallarının birçoğunda Fenerbahçeli İsmail Yüksek yerden yere vurulup duruldu! Sanki 6 gol yiyen takımın ne hocası ne de başka futbolcuları yerden yere vuruldu! Sadece onlara göre bu 6-0’lık yenilginin sorumlusu İsmail’di.

İrfan Can üzülme kardeş!

Fenerbahçe’nin zaman zaman kulübeye oturttuğu İrfan Can Kahveci, kendi sahasındaki Alanyaspor maçında yine üç golü tabelaya yazdıracaktı ki VAR’dan hepsine ret geldi. Biz de diyoruz ki: İrfan Can kardeş, sen yine yeni goller için sol ayağını iyice bileyle!

Trabzonspor, Beşiktaş’ı bitirdi

Karadeniz’deki bu dev maçta, övgü kazanmış iki teknik direktörün ne yapacağı çok önemliydi. Bir de baktık ki deplasmana gelen Beşiktaş, neredeyse hurra diyerek Trabzon’un üstüne gidiyordu. Ev sahibi takım ise çok iyi kapanarak, rakibinin boş bırakacağı alanlara süratli toplar taşıyarak veya uzun toplar atarak oynadı. Sonuçta ev sahibi daha akılcı çıktı ve konuk takımı 2-0 devirdi.

Acele seçime gidin

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yedi hakem hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Acaba bu suç duyurusunda bulunanlar gerekçe olarak neleri ibraz etmişlerdir merak ederim doğrusu. Ama öyle veya böyle artık bu federasyonun olağanüstü bir seçim ilan edip şahısların kendi işlerine çekilmesi gerekir.

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