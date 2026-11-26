G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, sanki bir ağabey-kardeş birlikteliği sergiliyorlar. Devamlı sarmaş dolaş hâldeler. Eh, Dursun Başkan, ligdeki yürüyüşü gerçekleştiren Okan Hoca’ya tabii ki böyle sarılacaktı.

Okan Hoca’dan yanlış

Galatasaray takımının bugünkü kadro yapısı içinde Batrakov ve Barış, asla vazgeçilebilecek oyuncular değildir bana göre. Ama Okan Hoca bunları kenara çekerek sanki takımı zayıflatmış olmuyor mu? Ama kalede Uğurcan diye bir kalite var ki ne yaparsanız yapın bu takımı çökertemiyorsunuz.

Emre Hoca’nın Lukaku’su…

F.Bahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kocaeli deplasmanında sahaya sürdüğü 11’e Lukaku’yu koymaz mı? Şaşırdım kaldım doğrusu. Sonra herhâlde kendisi de şaşırdı ki ilk devre bittikten sonra Lukaku soyunma odasında bırakıldı. Aslında bir de alıcısı olsa, satılsa F.Bahçe rahat eder.

Bu mu dipteki Samsunspor?

Galatasaray, Samsunspor ile oynarken çok ciddi şekilde zorlandı. Bizim ligi tanımayan, bilmeyen birisine deseniz ki “Lider bu kadar zorlayan takım, küme düşmemek için çırpınıyor.” Asla inandıramazsınız. Bakalım bu Samsunspor, önümüzdeki haftalarda da aynı kaliteyi gösterecek m?

Bravo Selçuk Hoca…

Kocaelispor’un teknik direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşısında son derece akılcı, doğrudan sonuca yönelik bir oyun kurgusuyla kalitesini gösterdi. Neredeyse maçı da kazanıyordu ama bir son dakika golüyle karşılaşma berabere bitti.

İşte Vlahovic

Beşiktaş’ın şu andaki kadrosu içerisinde tabii ki Vlahovic usta var. Konya’daki zor maçta iki gol atmasının yanı sıra takımı da sanki düşündüğü ve istediği gibi yöneterek üç puanın kazanılmasında en büyük rolü oynayan oyuncuydu. Kutlamak lazım.

Trabzonspor şaşırttı

Bordo mavililer, şu anda şampiyonluk iddası taşıyan G.Saray’dan sonraki en ciddi kulüp durumunda. Hafta sonundaki konuğu da ligden düşmesi neredeyse kesinleşmiş Eyüpspor’du. Ben maçı izleyemedim. Öğrenmek için bir yere telefon açtım ve skorun sadece 1-0 Trabzonspor lehine olduğunu öğrendim. Golü de Ozan Tufan atmış. Kime sorsanız bu maçtan farklı ve ağır bir Trabzonspor galibiyeti beklemiştir. Bakalım teknik direktör ve yardımcıları yapacakları muhasebeden acaba ne sonuç çıkaracaklar.

Nurlar içinde yat Öcal Abi

Geçtiğimiz günlerde acı bir haber aldım. Bizim gazetenin uzun zamandır yazarı olan, benim de sık sık görüştüğüm Öcal Uluç ağabey vefat etmişti. Yani Hıncal Uluç’un abisi. Nurlar içinde yat Öcal abi. Senin kalemini ve sen hiçbir zaman unutmayacağım.

Kemal Belgin'in önceki yazıları...