Değerli okuyucular,

OpenAi’ın 2022 yılı sonlarında ChatGPT’yi halkın kullanımına sunmasından beri, küresel finans piyasalarının en büyük hikâyesi yapay zekâ üzerine kurgulanmaktaydı. Yapay zekânın teknolojik bir devrim olacağı, şirket verimliliklerinin ve kârlılıklarının katlanacağı ve her alanda gelecekte yaşanacak ilerlemenin hayal edilemeyecek düzeyde hızlanacağı beklentileri teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerini trilyonlarca dolara ulaştırırken, yatırımcılar da geleceğin ekonomik büyümesinden pay alabilmek için âdeta yarışa girdiler. Ancak son iki haftadır Amerikan borsalarında yaşanan sert satışlar, uzun zamandır gündemi meşgul eden bir soruyu manşetlere taşıdı: Yapay zekâ balonu patlıyor mu?

Bu sorunun yeniden gündeme gelmesinde, yapay zekâ devriminin en önemli şirketi Nvidia ve şirketin uzun yıllar liderliğini üstlenen Jensen Huang hakkındaki gelişmeler önemli rol oynadı. Huang'ın özel hayatına ilişkin skandalın ardından şirket yönetiminden ayrılması, yatırımcı güvenini ciddi biçimde sarstı, çünkü skandal yalnızca özel hayatıyla sınırlı kalmadı; şirketin yönetim uygulamaları, Çin ile ilişkili iddialar ve muhasebe uygulamalarına yönelik incelemeler de gündeme geldi. Ancak buradaki asıl soru, bir yöneticinin yaşadığı skandalın neden küresel finans piyasalarını bu denli derinden etkilediği olmalı. Nvidia, yapay zekâ sistemlerini çalıştıran çiplerin en önemli üreticisi konumunda. Dolayısıyla şirketin geleceği, yalnızca kendi hissedarlarını değil, veri merkezlerinden bulut bilişim şirketlerine kadar tüm küresel teknoloji ekosistemini ilgilendiriyor. Jensen Huang ise yıllardır Nvidia'nın yalnızca yöneticisi değil, aynı zamanda yapay zekâ devriminin en güçlü ve öne çıkan isimlerindendi. Teknoloji şirketlerinin borsa fiyatlarındaki çöküşü tabloyu çok net gösteriyor. Nvidia'nın piyasa değeri 6 Ekim'deki zirvesinden 20 Kasım'a kadar 2,5 trilyon doların üzerinde geriledi. Aynı dönemde şirket hisselerindeki düşüş yaklaşık yüzde 47,5'e ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 17,9, S&P 500 endeksi ise yüzde 11,6 değer kaybetti. Yalnızca 20 Kasım Cuma günü Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 14, Nasdaq yüzde 5,3 ve S&P 500 yüzde 3,7 geriledi. Bu rakamlar, teknoloji sektöründeki satışların birkaç şirketle sınırlı kalmadığını, Amerikan hisse senedi piyasalarının geneline yayıldığını gösteriyor.

Tam da piyasalarda bu çalkantıların yaşandığı günlerde, yapay zekânın önemli şirketlerinden bir başkası olan Anthropic'in 19 Kasım’da halka arzı gerçekleşti. Şirket, Claude adlı yapay zekâ modelini geliştirmiş ve kullanıma açmıştı. Halka arzda hisse başına 83 dolar fiyat belirlenirken, şirketin değerlemesi rekor bir rakamla yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaştı. Bu büyüklük, yapay zekâya yönelik yatırımcı ilgisinin hâlâ çok sıcak olduğunu gösteren önemli bir gelişmeydi ki, halka arzın hemen ardından yaşananlar, piyasaların kafa karışıklığını net olarak gözler önüne serdi. Anthropic hisseleri ilk işlem gününde 115,10 dolara kadar yükselirken, ertesi gün yüzde 8,5 gerileyerek 88,91 dolara indi. Böylece hisseler, halka arz fiyatının yalnızca yaklaşık yüzde 7 üzerinde kalırken, ilk gün ulaştıkları zirvenin yaklaşık yüzde 23 gerisine düşmüş oldu...

Peki yatırımcılar bu denli bir iyimserlikten hızla nasıl sektörün geleceğinin belirsizliğini fiyatlar hâle geldi? Bu çelişkiyi açıklayabilmek için, yapay zekâ sektörünün finansal yapısını masaya yatırmamız gerekiyor. Anthropic'in gelirleri çok hızlı artarken, büyümenin finansal maliyetinin çok yüksek olması şirketin yılın üçüncü çeyreğinde 16,96 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen 567 milyon dolar faaliyet zararı açıklamasına sebep oldu. Bu bize yüksek büyümenin her zaman yüksek kârlılık anlamına gelmediğini gösteriyor. Daha da önemlisi, Anthropic'in yapay zekâ altyapısı için yaklaşık 900 milyar dolarlık uzun vadeli yatırım taahhüdünün bulunması, bu yatırımların ne kadar sürede ve hangi nakit akışıyla döneceği belirsizliğini oluşturuyor...

Anthropic özelindeki tabloyu sektörün geneli için yorumlarsak; yapay zekânın verimliliği artıracağı, maliyetleri düşüreceği ve yeni gelir alanları oluşturacağı konusundaki güçlü beklentilere karşılık bu dönüşümün ne kadar sürede gerçekleşeceği ve oluşturulan değerin ne kadarının şirket kârlarına dönüşeceği çok belirsiz. Bu belirsizliğe rağmen, gelecekte elde edilmesi beklenen kazançların bugünkü şirket değerlemelerine fazlasıyla yansıtılması, yani aşırı yatırımcı iyimserliği piyasalarda büyük bir tedirginlik de oluşturuyor. Dahası, şirketlerin giderek büyüyen yatırım harcamalarının oluşturduğu risk ve özellikle yatırımlar için yapılan borçlanmalar ki, FED raporlarına göre, ABD'deki yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek amacıyla gerçekleştirilen kamuya açık toplam borç stoku ekim sonu itibarıyla yaklaşık 1,1 trilyon dolara ulaştı. Başlarda büyümenin göstergesi olarak görülen bu yatırım harcamaları, yatırımcılar açısından artık, bu yatırımları haklı çıkaracak kadar gelir ve kâr elde edilebilir mi sorusunu bir numaralı gündem hâline getiriyor. Ayrıca, sektördeki şirketler arasında son derece girift finansal ilişkiler mevcut. Çip üreticileri, bulut bilişim şirketleri ve yapay zekâ geliştiricileri birbirlerine hem yatırım yapıyor hem de birbirlerinden ürün ve hizmet satın alıyor. Yani bir şirketin yatırımı diğerinin gelirine, diğerinin geliri de yeniden aynı ekosistemdeki tamamen başka bir şirkette yatırıma dönüşerek tüm sektörün başarısını ya da başarısızlığını domino etkisiyle belirliyor. Bu ilişkiler nedeniyle sektörün büyümesinin ne kadarının bağımsız müşteri talebinden, ne kadarının kendi içerisindeki finansman ve yatırım döngüsünden kaynaklandığının anlaşılması oldukça güç...

Son olarak, Amerika’daki seçim sonuçları ve Senato’nun çoğunluğunu ele geçiren Demokratlar'ın yapay zekâya yaklaşımı, belirgin biçimde daha fazla düzenleme, denetim ve şirketlerin hesap verebilirliği yönünde şekilleniyor. ABD’deki siyasi çoğunluk, teknoloji şirketlerinin sınırlı denetim altında büyümesine, veri merkezlerinin enerji tüketimine ve yapay zekânın istihdam üzerindeki olumsuz etkilerine daha fazla müdahale edilmesini savunuyor.

Bugün Nvidia'nın yönetim krizi ve Anthropic'in rekor halka arzına rağmen yaşanan sert fiyat dalgalanmaları, aslında uzun süredir biriken finansal kırılganlıkların züccaciye dükkânındaki fil gibi görünür olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla yapay zekâ balonunun kesin olarak patladığını söylemek için henüz erken. Ancak piyasalarda önemli bir beklenti düzeltmesinin yaşandığı da çok açık.

Önümüzdeki dönemde, şirketlerin ne kadar büyük yatırım yaptıkları değil, bu yatırımlardan ne kadar sürdürülebilir gelir ve kâr elde edebildikleri belirleyici olacak. Ekonomi, yalnızca piyasaların değil; hepimizin ortak hayat hikâyesidir. Bir sonraki yazıda buluşmak dileğiyle.