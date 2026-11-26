2011 yılının mart ayında patlayan sözde 'Arap Baharı'nın altüst ettiği ve parçalanmanın eşiğine getirdiği ülkelerden biri de Libya. Libya’nın bugün hâlâ tek parça olarak kalmış olması şüphesiz Türkiye sayesindedir…

Batılı güçler ile Türkiye’nin Libya’ya bakış açısı birbirine taban tabana zıttır… Osmanlı Devleti’nin Libya’daki hâkimiyeti 357 sene devam etti. Tam 355 sene boyunca İstanbul’dan Trablus’a para gönderildi. Sadece iki yıl Trablus’tan İstanbul’a para gelmiştir. Merak edenler Osmanlı Arşivinden bunun belgesini araştırabilir. Bu misali vermemizin sebebi, politik davranış ve tutumunda sık sık değişiklik ve çelişkiler görülen; kırk yıl boyunca Libya’yı demir yumrukla yöneten Muammer Kaddafi’nin seslendirdiği iddialarıdır. Kaddafi’nin Osmanlı aleyhine gelişigüzel ileri sürdüğü “sömürgeci” ithamı, o dönemde Libya’da görevli Türk diplomatın bahse konu belgeyi önüne koymasıyla sönüvermiştir… Beri tarafta Kaddafi’den rüşvet almakla suçlanan ve bundan dolayı yargılanan Fransa eski devlet Başkanı Nicolas Sarkozy’nin atraksiyonları sömürgeci yaklaşım olarak fena hâlde orta yerde duruyor. Aralık 2007 yılında Fransa’ya resmî ziyarette bulunan Kaddafi’nin o sembolleşen "Bedevi Çadırı"nı Elize Sarayı’nın bahçesine kurdurma jesti, neyin karşılığı idi acaba? O tarihteki görüşmelerde Libya ile Fransa arasında toplamda 14,7 milyar dolar tutarında silah satışı ve nükleer enerji konusu gündeme gelmişti… Ne var ki sözde Arap Baharı ile birlikte her şey ters yüz olacaktı! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Libya Yönetimi aleyhine aldığı 17 Mart 2011 tarih ve 1793 sayılı kararı ile ülke, ABD, İngiltere ve Fransa’nın teşkil ettiği koalisyon uçakları tarafından bombalanacaktı. Burada en fazla dikkat çeken şey, BMGK Kararının NATO zeminindeki süreci tamamlanmadan Sarkozy’nin kendi başına harekete geçip bombardımanı başlatmasıdır. Ama Batılı emperyalistlerin bu türden davranışları asla şaşırtıcı değildir. Onlar menfaatleri için her türlü hukuki ve etik prensipleri, beynelmilel kuralları çiğneme küstahlığını hep göstermiştir. Bu davranış ve tutum her zaman askerî, siyasi ve ekonomik alanlarda tezahür etmektedir. Libya’nın bugünkü dâhili bölünmüşlüğü de bu yaklaşımların doğrudan neticesidir.

Libya jeopolitik bakımdan çok önemli bir ülkedir. Akdeniz’in güney kıyısında 1770 km’lik sahile sahip, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu için çok önemli bir geçiş noktasıdır… Libya toprak genişliği bakımından Afrika’da dördüncü sıradadır. 1 milyon 760 bin km2… Bu geniş topraklar da ispatlanmış 48 milyar varillik petrol rezervi açısından son derece stratejik bir konumda… Libya kuzeyinde Akdeniz, doğusunda Mısır, Batısında Tunus ve Cezayir, güneyinde Nijer ve Çad, güneydoğusunda Sudan ile olan komşuluğu bakımından her biriyle ilgili olarak çok önemli faktörlere sahip. Avrupa’ya yakınlık açısından güvenlik-göç güzergâhı alanında kritik bir yerdedir. Libya Afrika’da, büyük güçlerin rekabet alanlarından biridir. İtalya’nın enerji ve göç meselesi dolayısıyla ilgisi en üst seviyede… Fransa, Kuzey Afrika ve Sahel Bölgesinde nüfuz politikaları sebebiyle çok yakından ilgili. Keza Rusya Akdeniz’de askerî varlık ve stratejik nüfuz bakımından her zaman bu ülkeyi yakından izliyor. ABD’nin stratejik nüfuz, Akdeniz dolayısıyla güvenlik ve bölgesel dengeler açısından yakın ilgisi ve diğer devletlerle rekabeti malum… Bu arada komşu Mısır’ın sınır güvenliği ve bölgesel dengeler bakımından dikkatli politikaları her daim mevcuttur. Velhasıl Libya sahip olduğu jeopolitik konum ve tabii zenginlikleri sebebiyle küresel güçlerin hedefinde. Libya’nın beşerî yapısı ve sosyolojik problemleri dış güçlerin ülke üzerinde kolayca müdahale projeleri geliştirmesini sağlıyor. Kabile anlayışının baskın olması içeride birlik ve bütünlüğü güçlendirmenin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor.

Netice olarak, diğer Afrika ülkeleri gibi, Libya da bir kısmı kıtadan kaynaklanan bir kısmı da kendi sınırları dâhilinde gelişebilen problemleri çözmekte zorlanıyor ve kolayca istikrarsızlığa düşebiliyor. Türkiye’nin Libya ile ilişkileri mevcut zorluklara (fiilî bölünmüşlük) rağmen, belli istikamette ilerlemeye devam ediyor. Libya Hükûmeti ile 27 Kasım 2019’da imzalanan, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nın, 20 Ekim 2026 tarihinde Bingazi’deki Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması çok önemli bir gelişmedir. Zira Türkiye-Libya ilişkileri, başta petrol ve doğalgaz kaynakları olmak üzere, askerî ve güvenlik konuları, özellikle Akdeniz’deki askerî ve stratejik dengeler ve ekonomik alanda Türk müteahhitlik sektörü ve ticari ilişkiler açısından özel öneme sahiptir… 2011 Mart ayından bu yana Türkiye’nin Libya coğrafyasında ortaya koyduğu politika ve uygulamalar başlı başına bir başarı hikâyesidir. Libya’nın bölünmesine set çeken Türkiye şimdi de ülkenin batısı ile doğusundaki iki ayrı idari yapıyı kalıcı olarak bir araya getirme gayretinde...

Dün Libya’nın Doğusunu fiilen kontrol altında bulunduran Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter, Yardımcısı Org. Saddam Hafter, Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter, Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ankara’da kritik bir toplantı yaptı. Hafter ve berberindeki heyet daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Yaklaşık iki hafta sonra Trablus’ta Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi toplanıyor. Bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Dolayısıyla Hafter ve ekibinin bunca netameli gelişmelerden sonra Türkiye’ye gelmiş olması önemli bir netice. Ancak bu tek başına her şeyin sütliman olduğunu göstermiyor!..

Libya konusunda her adımın çok dikkatli atılması zaruri. Bugüne kadar Türkiye bu meseleyi başarılı şekilde yönetti. İnşallah devamı da gelir...