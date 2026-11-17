Yeryüzünde heykeli devrilen sayısız Nemrut, Firavun geldi geçti… Bunlara eklenen son bir halka da, herhalde Suriye’yi otuz sene demir yumrukla yöneten yakın tarihin en acımasız diktatörü Hafız Esad’dı.

Son zamanlardaki moral bozucu, olumsuzluk pompalayan haberlerin arasında, bazen de müspet ve sevindirici şeyler duymak insana pek ziyade teselli veriyor… Gazetemiz Türkiye’nin dünkü nüshasında yer alan bir haber, bu neviden insana neşe ve huzur veren bir müjde idi… Şam Üniversitesi kampüsünün bulunduğu meydanda evvelce dikilmiş olan zalim Hafız Esad’ın heykeli yıkılarak yerine El-Beşir Camii inşa edilmiş… Bundan daha beşaretli ve müjdeli bir haber olur muydu?! El-Beşir Camii, Şam’ın ve bütünüyle Bilâd-uş Şam’ın istikbaline dair pek çok müjde taşıyor. Hayırlı-mübarek olsun!.. 1963 senesinde bir darbe ile iktidarı ele geçiren Baas Partisi, Suriye’ye tebelleş olduktan sonra, bu talihsiz ülkenin halkı gün yüzü görmedi. O kadar ki, milyonlarca insan canını kurtarabilmek, hayatta kalabilmek için Suriye’den kaçtı. Baas Partisinin ele geçirdiği Suriye’nin kurtulması bir daha mümkün olmadı. 1966 yılında parti içindeki radikal bir kanat iç darbeyle yönetimi devraldı. Kasım 1970’te ise Hafız Esad benzer bir darbeyle iktidarı ele geçirdi ve 2000 yılındaki ölümüne kadar daha da bırakmadı. Herhâlde son bir-iki asır içinde, Esad’ın dikta rejimine benzer bir zalim idare yapısı görülmedi… Bu insan kılığındaki canavar hiç kana doymadı. 1982 yılında, İhvan-ı Müslimin mensuplarının başlattığı isyanı bastırmak için, Hama şehrini top ateşine tutan Esad kardeşler (Dünyanın en büyük uyuşturucu tüccarlarından olan Rıfat Esad’ın, zulüm yönüyle abisinden hiç de geri kalır tarafı yoktu…) en az kırk bin kişiyi katletti. O vahşetten sonra 800 bin insan, Hama’yı terk edip kaçtı. Bunların bir kısmı kaçtıkları yerlerde dahi Esad Rejiminin canavarlığına maruz kaldı. Uzun yıllar önce, Dubai’de yaşayan bir Suriyeli şahıs, Esad Rejiminin kendi ailesinden 72 kişiyi öldürdüğünü ve kendisinin de canını zor kurtardığını anlatmıştı…

Zalim Esad, diktatörlük rejimini bir krallık gibi devam ettirmek için büyük oğlu Basil’i yetiştiriyordu. O bir trafik kazasında ölünce, yerine ortanca oğlu Beşar işbaşına geldi. Başlangıçta nispeten ılımlı görünen bu iblis ruhlu canavar babasını aratmadı!.. Arap Baharı denilen devr-i şeamet boyunca, yüz binlerce masum insanı katletti. Bunların büyük çoğunluğunu da İran’ın ve Rusya’nın desteğiyle ika etti. 24 sene iktidarda kalan bu küçük Firavun, milyonlarca insanın kanına girdi. Ta ki 8 Aralık 2024 tarihinde kuyruğunu kıstırıp Rusya’ya kaçıncaya kadar… Suriye halkının kanı üzerinden devşirdiği milyar dolarlarla kaçıp Rusya’da fare gibi saklanarak yaşamaya çalışan bu vahşi ve korkak insan müsveddesi, bakalım nasıl ve nerede can verecek? Tarih boyunca sayısız Firavun ve Nemrut yeryüzünün değişik coğrafyalarında zalimane hüküm sürdü. Ama bilinen sonlarıyla bunların hepsi ibret verici şekilde helak oldu… Tanrılık davasında bulunan ve Musa aleyhisselamın kavmini katletmek için peşlerine düşen Firavun’un ordusu tümüyle suda boğuldu. Kendisi de son anda gözlerindeki perdenin kalkmasıyla acı hakikati gördü. O anda iman etmek istedi, ancak iş işten geçmişti! İmanı kabul edilmedi… Cenab-ı Hakk’ın doğruyu tebliğ etmeleri için gönderdiği Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselâmı sihirbazlıkla itham eden ve ülkesindeki sihirbazları toplayarak onları mağlup etmeye çalışan Firavun, sonunda bu dünyadaki imtihanı kaybetmişti. İla cehenneme zümera!.. Keza heykellere tapan Nemrut da putları deviren İbrahim aleyhisselamı mancınıkla ateşe atmıştı. Ve O Nemrut’un beynine kaçan bir sivrisinek helak olmasına yetti!.. Kafasını duvarlara vura vura geberdi. Kendisini güç kudret sahibi zanneden zalim Nemrut’u Allahü teala bir sivrisinekle mahveyledi… İnsanlık tarihinde böyle hikâyesi bilinen ve bilinmeyen sayısız zalim ve diktatör gelip geçti. Hepsi de insanlığın nefretini üstüne çekerek yaşadı ve sonunda saltanatlarıyla birlikte yıkılıp gitti...

Esad ailesi zulüm bakımından akla hayale gelmedik ne varsa hepsini masum insanların üzerinde denedi. Bu menfur ailenin yaptıkları vahşetin en büyük örneklerinden biri de katledilen insanların bedeninin preslendiği Sednaya Hapishanesidir. Uluslararası Af Teşkilatı’nın İnsan Mezbahası diye tarif ettiği, bu dehşet verici zindanda kaç yüz bin kişinin vahşice öldürüldüğünü tespit etmek dahi mümkün değil. Zira malum olduğu üzere, katledilen insanların bedenleri preslenmiş… Uyuşturucu ticareti başta olmak üzere her türlü kanunsuzluğu işleyen bir şebeke olarak Esad ailesi, bütün fertleriyle gırtlağına kadar suç batağında debelendiği hâlde, uluslararası arenada sanki bir el onları hep kolladı. Rıfat Esad, hakkında devam eden onlarca davaya rağmen, yıllar yılı Fransa’da gayet rahat bir hayat sürdü!.. Hafız Esad’ın küçük oğlu Mahir, despotlukta abisi Beşar’ın katbekat ilerisindeydi. Şimdilerde hangi delikte saklanıyor, belli değil. Dileriz bir gün bütün bu katiller sürüsünün fertleri yakayı ele verir ve gerekli cezayı da çekerler. Suriye halkının bu dünyada en çok istediği şey bu olsa gerek… Suriye halkı öylesine sindirilmişti ki, Kuzey Kore’de olduğu gibi zorla yas tutturuluyordu. Basil Esad öldüğü zaman bütün Suriye şehirlerinin cadde ve meydanlarında, gözü yaşlı biçimde Suriye halkının güya Baba Esad’ı teselli ettiği manzaralar çizilmişti…

O gün gerçek hissiyatını ortaya koyamayan halk, bugün Şam Üniversitesinin yakınında, Esad’ın devrilen heykelinin yerinde inşa edilen El-Beşir Camii'nde namaz kılarak ve dua ederek büyük bir sevince gark olabilir!.. Zalimlerin sonu elbette hüsrandır…

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