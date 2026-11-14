Ah Gazze ah!..

Bu köşede çok kere dile getirdik… Gazze’deki vahşet ve soykırım insanlık için bir kara lekedir! Sel felaketine maruz kalan Gazze’nin son hâli tek kelimeyle yürek parçalayıcı. İnsanlık bu feci manzara karşısında utanır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı gibi, COP31 Antalya Zirvesinde de tam 196 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarıyla bakanlarının önünde bir kere daha dile getirdi… Evet, Gazze’deki vahşet ve soykırım insanlık adına ortak utanç meselesidir. Çünkü bütün dünyanın gözü önünde işlenen insanlık suçuna sessiz kalınıyor. Gazze topyekûn şekilde bir imha felaketiyle boğuşuyor! Bu dehşet verici durumu sayısız kere bu köşede seslendirdik. Fakat heyhat, sesimiz yankı bulmadı, bulamadı… Tıpkı başka haykırışların da yankı bulmadığı gibi. Efendiler Gazze tükeniyor… Zaten yakılmış yıkılmış olan Gazze, şimdi de bir sel felaketiyle beterin beterini yaşıyor. Buna yaşamak deniyorsa. Televizyon ekranlarından yansıyan manzara insanın aklını başından alacak gibi. Çadırların içi resmen göl olmuş… Ve bu bulanık göllerin üzerinde, plastik leğenler içinde hayatta kalmaya çalışan çocukların kahredici görüntüleri. Çadırların dışı ise ayrı bir dehşet tablosu… Çamur deryası içinde kazılmış kanallarla, tahliye edilmeye çalışılan çamur renginde sular. Dip dibe kurulmuş çadırların arasından bu sular nereye tahliye edilecek ki? Hem küçük plastik kovalarla bunca suyu tahliye etmek mümkün mü? Ve işte bu manzara içinden göklere yükselen feryatlar. Ne büyük talihsizlik ki, bu feryatlar duyulmuyor ve imdat çağrıları karşılık bulamıyor…

Bütün bu dehşet ve vahşetin müsebbibi, yegane faili Siyonist İsrail. Ve bu Siyonist-terörist haydut devlet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki insanlık dramını dile getirmesinden, dünyanın dikkatini bir kere daha buraya çekmesinden dolayı fena hâlde rahatsız oldu. Sayın Cumhurbaşkanına yönelik, hadsiz ifadelerle saldırıda bulundu… Siyonist İsrail’e her türlü desteği veren ve 3 Kasım’daki ara seçimlerde büyük bir hezimeti yaşayan ABD Başkanı Trump’ın, artık akıl sağlığının yerinde olup olmadığı sorgulanıyor. Diyor ki: "Görev müddetim bitince gidip İsrail’e başbakanlık yapabilirim. Orada bana çok büyük bir destek ve itibar var!.." Birleşmiş Milletler Adalet Divanının ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin resmen soykırım ve insanlık suçuyla itham edip aleyhine karar aldığı Siyonist haydut devletin kendisine olan ilgisinden komik şekilde medet uman Sarı Kovboy, şimdiye kadar Gazze’yi insansız hâle getirip, eğlence ve kumar merkezi yapmaktan başka bir formül bulamadı!..

Ve bu tuhaf kişilik bir yandan da İsrail’den tazminat istemeye hazırlanıyor… Diyebilirsiniz ki, "Trump bu, çok fazla da ciddiye almamak gerekir", ama bu kişi hâlen dünyanın bir numaralı süper gücü olan bir ülkenin devlet başkanı… Aslında insani bir yaklaşımla problemi çözmek isterse, ABD ve Trump için pek de zor olmayacak. En azından Gazze’ye doğru dürüst insani yardımın ulaşmasını sağlayabilir. Sözde ateşkes anlaşması yapıldı… Fakat her gün en az bir düzine Filistinli hayatını kaybediyor. Şu saat itibarıyla Gazze sınırında on binlerce çadır yığılı durumda. Ne var ki, bu çadırların Gazze’ye girişine ve afetzedelerin istifadesine sunulmasına izin verilmiyor. Derme çatma brandalarla yağmurdan korunmaya çalışan zavallı insanlar. Tam bir çaresizlik ve perişanlık içinde kıvranıyorlar. Trump’ın İsrail’e başbakan olmak gibi uçuk-kaçık düşünceleri kadar saçma olan şey, Gazze halkının bu hâle mahkûm edilmesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu barbarlıktır, gaddarlıktır, korkaklıktır…” diye gerçekleri haykırırken yerden göğe kadar haklı. Sivil vicdan açısından dünyada geniş yankı bulan bu sesleniş, ne yazık ki, uluslararası resmî arenada beklenen alakayı görmüyor!..

Ama şurasını da gözden kaçırmamak lazım. Trump gibi tuhaf karakterler, bütün dünyada giderek daha fazla nefret çekiyorlar. ASEAN Zirvesi dolayısıyla ülkelerine gelmesini istemeyen Filipin Halkı, “Trump bir savaş suçlusu ve manyak…” diye haykırırken, tüm insanlığa da açık bir mesaj vermiyor mu? Bir gün “İran’a artık savaş açmamız için bir sebep yok” diye konuşurken, ertesi sabah “İstesem on beş dakikada İran’ı bitiririm, hatta şimdi bile yapabilirim…” şeklinde saçmalıyor. Bununla da kalmıyor, “İran’la barış anlaşması yapmamıza gerek yok, o eskidendi, İran’ın parası da Boğazı (Hürmüz) da elimizde” diye deli saçması şeyler söylüyor.

Trump Amerika’sı, tamamen İsrail’in tahriki teşviki ile hiç sebepsiz yere İran’a saldırdı ve korkunç bir bataklığa saplandı. Bu bataklık Vietnam’dan daha beter… ABD’nin çöküşünü de hızlandıracağı yolunda yaygın kanaat var. Trump’ı âdeta burnundan tutup İran bataklığına sürükleyen Netanyahu da iktidar koltuğunu kaybetmenin şaşkınlığı içinde, yeniden İran’la savaşa girme fırsatı kolluyor. Bu şekilde ancak hapse girmekten kurtulacağını hesaplıyor. Bu arada Gazze’deki vahşeti de tırmandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar onlarca hastane, okul, ibadethane, ekmek fırını ve sivil hayat için zaruret arz eden ne kadar tesis ve bina varsa hepsini bombalamaktan geri durmayan haydut devlet, en son Han Yunus’taki Nasır Hastanesini vahşice bombaladı. Ne acıdır ki, bir kişinin daha hayatını kurtarmaya çalışan fedakâr doktor da dâhil en az altı kişiyi katletti. Katil İsrail 7 Ekim 2023’ten beri 74 bin küsur kişiyi barbarca katletti. Bunların 21 bin küsuru çocuk. Ey ‘medeni’ dünya! Bu denaet ve şenaate bir izahın var mı?.. Ah Gazze ah!..

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