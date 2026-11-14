Ekonomide güven testi

Türkiye’nin risk priminde (CDS-Credit Default Swap) büyük düşüş var. Bu ne demek? Ülkenin 5 yıl vadeli borçlarını (tahvillerini) geri ödeyememe (iflas veya temerrüt) riskine karşı alacaklıyı güvenceye almak için ödenen sigorta bedelinin azalması demek. Bir ülkenin CDS primi yükseldiğinde, uluslararası piyasalarda o ülkeye verilen borcun riski artmış sayılır. Yatırımcılar bu riski telafi etmek için daha yüksek faiz talep eder, bu da Hazine'nin dışarıdan borçlanma maliyetini doğrudan artırır. Ülkemizin uyguladığı para ve maliye politikalarının, enflasyon durumunun, döviz rezervlerinin ve siyasi istikrarının küresel yatırımcılar tarafından nasıl fiyatlandığı risk primi ile belirlenir. Mart ayında ABD-İran gerilimi ve bölgesel riskler nedeniyle 327 baz puana kadar tırmanan CDS’ler bugün 234 puana gerilemiş durumda.

Peki bunu hangi gelişmeler sağladı? %42,75'e kadar yükselen 2 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, %39,43 düzeyine geriledi. Merkez Bankası'nın 2026 açıkladığı yılın dördüncü Enflasyon Raporu ile ve sonrasında sıkı para politikası kararlılığını sürdürmesi yabancı yatırımcı güvenini destekledi. Yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyesinin altında seyretmesi dezenflasyon sürecine dair beklentileri güçlendirdi.

Eylül ayı sonunda yaşanan yatırım fonu tasfiyeleri ve piyasa soruşturmaları alınan tedbirler ve tasfiye takviminin netleşmesiyle birlikte normalleşme eğilimine girdi. Borsa İstanbul'da ve Türk tahvil piyasasında yabancı kurumların özellikle büyük ölçekli banka hisselerinde net alıcı konuma geçti. Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) düşmesi yabancı yatırımcıların pozisyon açmasını doğrudan teşvik ediyor. Yabancı fonlar risk primi gerilediğinde ülkenin borç ödeme kapasitesine daha fazla güvenir ve Türk lirası varlıklara yönelir. Küresel ölçekte işlem yapan büyük fonlar, ülke ağırlıklarını belirlerken CDS seviyelerini temel bir eşik olarak kullanır.

Aktif Portföy analizine göre risk primindeki her 100 baz puanlık düşüş, portföy girişlerini yüzde 15 ila 20 arasında artırabilir... Doğrudan yatırım yapacak şirketler veya uzun vadeli fonlar, proje fizibilitesi hesaplarken ülke riskini iskonto oranına ekler. Risk primi düştüğünde projelerin kârlı görünmesi kolaylaşır ve sermaye girişi hızlanır. Düşük CDS, makroekonomik istikrar ve mali disiplin sinyali verir. Bu durum yabancıların özellikle devlet iç borçlanma senetleri ile Borsa İstanbul'da uzun vadeli pozisyon açmasını destekler. Nitekim 6 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar 367,2 milyon dolarlık hisse satın aldı. CDS gerilediği için hem Hazine hem de Türk bankaları ile özel sektör şirketleri yurt dışından daha düşük maliyetle borçlanıyor.

Sonuç: Risk primi düştüğü için Türkiye daha fazla uluslararası fonun yatırım yapılabilir listesine girdi.

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