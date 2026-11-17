15 Kasım 1983’te istiklâlini ilân eden KKTC 43 yaşında. Yüce Allah’tan dünya durdukça duracak ömürler dileriz.

Öteden beri her vesileyle temas ettiğimiz gibi bu devletimizin ismi, KKTC değil "KTC-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olmalıdır. TDT-Türk Devletleri Teşkilatını meydana getiren devletlerle Mekke ve Bedir İttifakını meydana getiren devletlerin, dost, kardeş ve stratejik ortağımız devletlerin "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ni tanımalılar. KKTC, 2004 yılında İİT-İslâm İşbirliği Teşkilatı’nda "Kıbrıs Türk Devleti" ismiyle gözlemci devlet imkânına kavuştuktan 18 sene sonra 11 Kasım 2022’de Semerkand’daki TDT toplantısında aynı imkâna kavuşabildi.

Kıbrıs, doğu Akdeniz’in kilit taşımız gibidir. Hulefa i Raşidin döneminden Osmanlılara, oradan bugüne önemi aynen devam etmektedir. Müslümanların ilk deniz seferi, Hazreti Osman zamanında Hicrî 28, miladî 649 yılında yapıldı. Türbesi, Rum tarafındaki Larnaka’da olan Hala Sultan, bu ilk seferin şehîdesidir. Devlet-i Aliyye ise adayı, II. Selim zamanında 1570/1571’de fethetmişti…

II. Abdülhamid Han zamanında 4 Haziran 1878’de Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan bir Savunma Sözleşmesiyle Kıbrıs adasının idaresi, İngiltere’ye bırakıldı "Geçici" kaydını taşıyan bu kira akdi, 1293/1877-78 Osmanlı Rus Harbi’nde "Moskof"un şarkî Anadolu’daki tehlikeli ilerleyişine karşı Londra’dan destek almak için yapıldı. Midhat Paşa ve kadrosunun etkisi devam etmektedir. Abdülhamid Han, henüz bütün dizginleri ele alamamıştır. Meclis’i 14 Şubat’ta feshedebilmişti...

İngiltere, geçici kiracı olmasına rağmen I. Dünya Harbi’nin kargaşasını fırsat bilerek 5 Kasım 1914’te adayı bir emrivaki ile topraklarına kattı. Bu işgal, Ankara Hükûmeti tarafından 24 Temmuz 1923’te Lozan Anlaşmasıyla tanındı. Böyle bir tanıma, hukuki tabirle Türkiye Hükûmetinin o günkü müzayaka hâlinin neticesidir. Tazyik altında yapılan bir tanımanın hükmü olamaz.

Bunun gibi bir tezimiz daha vardır:

-Kıbrıs adasının tamamı Osmanlı Vakıf mülküdür. Osmanlı vatandaşları, adanın muhtelif yerlerinin vakıf sahibi malikleridir. İlgili evrak Türkiye Vakıflar G. M’dedir.

Böyle bir gerçek, şu imkânı vermektedir:

-Bir devlet, bir memleketi işgal veya ilhak etse orada gerçek kişilerin değil ancak mevcut idareye ait hazinenin mülklerine el koyabilir. İngiltere ise adada hakikî ve hükmi şahsiyet kim ve ne varsa hepsini gasbetti. Bundan dolayıdır ki İngiltere de Rum yönetimi de vakıf mülkümüz olan Kıbrıs’ta işgalcilerdir. Diğer taraftan şunu unutmamalı; biz, Kıbrıs’ı Rumlardan değil, Cenevizlilerden fethettik.

Uzak ve orta hikâyesi bu olan adanın yakın tarihi de şöyledir:

İngiltere, Kıbrıs’ı işgal edince Türkler, sahiplikten, azınlık bir cemaat durumuna gerilediler…

1950’ye gelindiğinde Rumlar, "Enosis" diyerek Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hülyasına kapıldılar. Bu maksatla EOKA terör örgütünü kurup Müslüman Türk katliamına giriştiler. Bunun üzerine Türkler, Dr. Fazıl Küçük-Av. Rauf Denktaş liderliğinde TMT-Türk Mukavemet Teşkilatını teşkil ederek mücahid kuvvetlerle meşru müdafaaya başladılar. 11/19 Şubat 1959 Tarihlerinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğü altında Zürih ve Londra Anlaşmaları imzalandı, iki toplumlu Kıbrıs Devleti kuruldu. Cumhurbaşkanı Rum, yardımcısı Türk’tü. Bu zoraki devlet, 3 yıl yaşayabildi. Irkçı bir papaz olan CB Makarios ve EOKA çetebaşı Grivas, Türk’e mülk hakkı da hayat hakkı da tanımıyorlardı:

Soykırımcı Rum teröristler, 24 Aralık 1963 Noel gecesi kışlada nöbette olan Tb. Bnb. Nihat İlhan’ın Lefkoşa’daki evine saldırarak eşiyle biri 6 aylık olan 3 oğlunu ve ev sahibini şehid ettiler.

Karşı tarafın taşkınlığı artmıştı. Türkler, devlet idaresinden uzaklaştırıldılar. 103 Türk köyü boşaltıldı. Türklerin bütün Kıbrıs’ta sahip oldukları arazi, yüzde 3 gibi inanılmaz bir miktara düştü. Şimdiki Gazze gibi küçük küçük bölümlerde hayat sürmeye çalışıyorlardı…

Türkler, 1963-1967 arasında kendi idarelerini kurmaya başladılar. 15 Temmuz 1974’te EOKA terör örgütü elebaşı Nikos Sampson, III. Makarios’a karşı bir darbe yaparak kendini Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ı da Yunanistan’ın parçası ilan etti. Bunun üzerine Türkiye, garantörlük hakkına dayanarak 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a havadan, denizden ve karadan indirme, bindirme ve çıkarma harekâtı yaptı. Ankara, adanın tamamını alacakken üçte biriyle yetindi. Müdahalenin ismi bile bir Ecevit çekingenliğiyle "Barış Harekâtı" kondu. Bu harekâttan sonra fiilî bölünmüşlükten dolayı Yeşil Hattın kuzeyinde kalan bölge "Otonom Türk İdaresi" diye adlandırıldı. Türkler, muhtar idarede kendi kendilerini yönetiyorlardı.

13 Şubat 1975’te KTFD- Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Avukat Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı oldu.

Karşılıklı nüfus mübadeleleri yapıldı. Bu döneminde Rum idaresinin başına buyrukluğu yüzünden 8 yıl ziyan oldu.

Artık günü gelmişti:

Kıbrıs Türk Federe Meclisi, oy birliğiyle aldığı kararı 15 Kasım 1983’te bütün dünyaya ilân eti:

-Kıbrıs adasının kuzeyinden KKTC adıyla müstakil bir devlet kurulmuştur...

Askerî harekâta "Barış Harekâtı" denme ihtiyatı gibi kurulan devlet de coğrafi konumla duyurulmaktaydı. Buna rağmen BMGK- KKTC’ye ağır müeyyideler tatbik etti.

2000 yılına gelindiğinde adanın her iki kesiminde "Annan Planı" halkın reyine sunuldu. Federal devlet yoklamasıydı. Oylamada Türkler, yüzde 64,91 evet derken Rumlar, 75,83’le hayır dediler. Brüksel, buna rağmen yalnızca Rum idaresini Avrupa Birliği’ne üye olarak kabul etti.

2017’de yapılan Crans-Montana müzakereleri de bir fayda vermeyince Türkiye Cumhuriyeti ve "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" müşterek bir kararla bundan böyle federasyon arayışından sarfınazar ederek Filistin-İsrail modelindeki tezimiz gibi İki Devletli Çözümü esas aldık…

Asla göz ardı etmemeli:

Kıbrıs-Rodos-Girit, Türkiye’nin Mavi Vatandaki beka çizgisidir.

Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi, Marmara ve Karadeniz’de hak ve yetki sahibi olduğumuz 462 bin km2 büyüklüğündeki coğrafi sahamızın ismi: Anadolu ve Trakya toprakları toplamının yüzde 59,46’sına karşılık geliyor…

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