Anadolu'da yağmur yalnızca gökten düşen su değildir; rahmettir, berekettir, toprağın yeniden nefes almasıdır... Ama her yağmur her zaman bereket getirmez. Toprağın suyu kabul etmesine, suyun yatağını bulmasına, akışın doğru yönlendirilmesine de bağlıdır. Aksi hâlde aynı yağmur, hayat veren bir kaynak olmaktan çıkar, önüne geleni sürükleyen bir sele dönüşebilir.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında ortaya koyduğu Yağmur Stratejisi’nin asıl anlamı da bu metaforda saklı. Burada yağmur, milletin iradesini, ülkenin önüne açılabilecek yeni imkânları ve Türkiye’nin geleceğine dair büyük beklentiyi anlatıyor. Fakat bu iradenin kalıcı bir berekete dönüşmesi için devletin kurumlarının kendi görev ve sorumluluklarını ahenk içinde yerine getirmesi gerekiyor.

Bu yaklaşımın ayrıntıları, MHP kaynaklarının kamuoyuyla önceki gün paylaştığı açıklamalarla daha da somutlaştı. “Set değil, seki” ifadesi ve yasama, yürütme, yargıyı anlatan “Üç Y” formülü bu açıklamalarda detaylandırıldı. Sayın Bahçeli’nin aynı gün Türkgün gazetesine verdiği demeçte Terörsüz Türkiye başlığı altında ortaya koyduğu 50 maddelik çerçeve ile Yağmur Stratejisi’ne ilişkin açıklamaları, aslında aynı büyük hedefin birbirini tamamlayan iki boyutunu ortaya koyuyor. Biri Türkiye'nin varmak istediği tarihsel hedefi, öteki o hedefin kurumsal zeminini anlatıyor. Yani mesele sadece kırk yılı aşkın mücadeleyi bitirmekten ibaret değil; bu kazanımı kalıcı bir devlet ve toplum düzenine çevirmek de işin içinde...

Geçmişle hesaplaşmadan gelecek kurulmaz. Türkiye terörün bedelini ağır ödedi; şehitler verdi, gaziler yetiştirdi, şehirler ve aileler büyük acı yaşadı. Etkisi ekonomiden yatırıma, kalkınmadan dış politikaya kadar her alanda hissedildi. Farklı dönemlerde güvenlik politikaları, demokratikleşme arayışları, müzakere girişimleri denendi. Değişmeyen tek şey, terörün Türkiye'nin geleceğine dair kararları gölgelemesiydi.

Çıkan ders açık; silahlı tehdidi ortadan kaldırmak yetmez; örgütlerin kendini yeniden üretebildiği siyasi, toplumsal ve uluslararası zeminler de kurutulmalı. Güvenliğin kalıcı olması için toplumsal bütünleşme güçlenmeli, devletin egemenliği ülkenin her köşesinde kurulmalı. Terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel anlamı da bu... Acıları unutmadan, aziz şehitlerimizin hatırasını ve gazilerin fedakârlığını koruyarak geleceği inşa etmek.

MHP Lideri Sayın Bahçeli yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı su üzerinden tarif ediyor. Yürütme suyun gücü, yasama taşkını önleyip suyu ölçülü dağıtan seki, yargı ise suyun aktığı yatak...

Anadolu'muzun su kültüründe seki akışı düzenler, hızını keser, toprağın suyu almasını sağlar. MHP'nin "set değil, seki" demesi bu yüzden dikkat çekici.

Yasama, yürütmenin önüne çekilmiş bir duvar değil; millet iradesinin yönetimdeki karşılığı, kanun yapma ve denetimle yönetimin anayasal sınırlarını çizen kurumdur.

Yürütme karar alıp uygular, yasama temsil eder ve denetler, yargı hukuk düzeninin güvenilirliğini taşır. Devletin gücü, birinin ötekinin yerine geçmesinden değil, her birinin kendi görevini yapmasından doğar.

Güçlü Meclis yalnızca milletvekili sayısıyla ölçülmez; vekillerin temsil, kanun yapma ve denetim yetkilerini etkin kullanabilmesi de gücün parçasıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı da süslü bir söz değil, hukuk devletinin ve vatandaşın adalet duygusunun güvencesidir. Stratejinin asıl sınavı burada başlayacak. Üç erkin uyumu, birbirinin alanına girmesi değil, yetkisini koruyarak devletin sürekliliğine katkı vermesidir.

Stratejide millet iradesi yağmur olarak tarif ediliyor. Sandıktan çıkan iradenin Ankara'ya ulaşıp yönetimde karşılık bulması meşruiyetin temelidir. Ama bu irade yalnızca seçim gününde temsil edilmez; Meclis'in işlevi, yürütmenin hesap verebilirliği ve yargının bağımsızlığı aynı bütünün parçasıdır.

Bahçeli'nin "Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP" formülüyle birlikte okunduğunda, MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi içindeki yerini tarif ettiği görülüyor. Yine de söylemin kurumlarda karşılığını bulması şart. İstikrar yalnızca siyasi dengelerin sürmesi değil; hukukun öngörülebilirliği, kurumların işleyişi ve vatandaşın devlete güveni demek. Hükûmetler değişir, dengeler kayar, konjonktür yeniden şekillenir. Kurumsal devamlılık ise bunların hepsinin üstünde durmalı.

Meselenin sokağa ve mutfağa yansıyan bir yüzü de var. Kırk yılı aşkın süre terörle mücadeleye giden kaynak ve enerji üretime, teknolojiye, eğitime ve yatırıma yönelirse Türkiye büyük bir imkân yakalar. Vatandaşın Terörsüz Türkiye'den beklediği en somut karşılık da bu. Güvenlik kaygısının yerini öngörülebilir bir ekonominin, istihdamın ve gelecek umudunun alması. Üstelik mesele içerideki dengelerle sınırlı değil. Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki egemenlik sorunları, vekâlet savaşları ve büyük güç rekabeti Türkiye'nin güvenlik anlayışını doğrudan etkiliyor.

Bu yüzden Terörsüz Türkiye'yi Terörsüz Bölge perspektifiyle birlikte düşünmek gerekiyor. İçeride bütünlüğü güçlenmiş bir Türkiye'nin bölgedeki hareket alanı da genişler.

Ancak bu yalnızca Türkiye'nin iradesine bağlı değil; komşuların tercihleri ve güç dengeleri de belirleyici. Güvenlik kapasitesi diplomasiyle, ekonomik güç bölgesel iş birliğiyle desteklenmeli.

Türkiye’nin önünde artık yalnızca geçmişin güvenlik sorunlarını aşmak değil, bu kazanımı güçlü bir devlet yapısıyla geleceğe taşımak gibi önemli bir sorumluluk bulunuyor. Güvenlikten hukuka, ekonomiden kurumsal kapasiteye uzanan bu süreç, birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alınmalı. 'Üç Y’nin dengesi de yürütmenin etkinliği, yasamanın denetim gücü, yargının bağımsızlığı ve hukukun öngörülebilirliğiyle birlikte güç kazanmalı.

Zira bir ülkenin gerçek gücü, tehditleri bertaraf etme kabiliyeti kadar, tehditlerin ortadan kalktığı dönemde nasıl bir gelecek inşa edebildiğiyle de ölçülür.

Yağmurun berekete dönüşmesi için havza sağlam olmalı. Devletin havzası ise kurumlarıdır.

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